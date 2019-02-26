Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Tuzla’da koku paniğiyle ilgili konuştu
IHAAW111421-ASA/26-02-2019 - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Tuzla'da koku paniğiyle ilgili konuşarak, "Sabotaj ihtimali olabilir. Soruşturma başlatıldı" dedi.
IHAAW111421-ASA/26-02-2019 - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Tuzla'da koku paniğiyle ilgili konuşarak, "Sabotaj ihtimali olabilir. Soruşturma başlatıldı" dedi. 26.02.2019 11:14:21 TSI NNNN
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