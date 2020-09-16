Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Hüseyin Meriç'e ziyaret!

'İsyan' isimli şarkısıyla ve 'İncir Reçeli' adlı filmdeki performansıyla tanınan ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler sosyal medyaya düştü. Bu görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından tepkilerin odağında olan Halil Sezai'den okuyanları tatmin etmeyen bir özür açıklaması geldi.

Halil Sezai, İstanbul Tuzla’da çekim esnasında yan komşusuyla yaşadığı kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada aylarca bu kişinin “küfür ve tacizlerine” maruz kaldığını ifade etti. Sezai, açıklamasında “Taş olsa çatlardı” ifadesine yer verdi. Sezai “Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum” dese de olay görüntülerini izleyenleri tatmin edemedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ilçemizde yaşanan talihsiz olayın mağduru Hüseyin abimizle görüşüp olay hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hukuki süreci takip ediyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın paylaşımı: