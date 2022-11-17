Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki: "Yalan ve iftiralarınızla bu ayıbınızı devam ettiriyorsunuz."

Geçtiğimiz haftalarda İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılışına katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği için CHP'liler tarafından tepki ile karşılanmış ve bulunduğu araçta saldırıya uğramıştı. Yaşanılanlardan sonra açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal ifadelerine Şadi Yazıcı'dan videolu bir yanıt geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMESİNE TEPKİ

Yaşanılan olayların ardından Habertürk TV'de canlı yayın konuğu olan Ekrem İmamoğlu "Tuzla Belediye Başkanı açılışta 22 dakika konuştu, ben 23 dakika konuştum. Çıkarsınız makul bir konuşmayla teşekkür edersiniz. İğneleyici laflar vesaire. 250 bin metreküplük tesisi sayın Erdoğan açtı diyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yılına 25 yılı eşdeğer tutuyorlar. Yapamadıkları, durdukları, 10 metro hattında gürül gürül çalışan yönetimi kıskanıyorlar, yetinmiyorlar kendi 25 yılı ile yarıştırıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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"İFTİRA VE YAKIŞTIRMALARINIZIN PSİKOLOJİK ARITMAYA İHTİYACI VAR"

O konuşmalarından sonra Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından "Sayın İmamoğlu, 25 Ekim’de Tuzla’da bir ayıba imza attınız. O günden sonra; yalan ve iftiralarınızla bu ayıbınızı devam ettiriyorsunuz."

Sayın İmamoğlu, bugün Haber Türk’te katıldığınız programda konuyla ilgili yalanlarınızı tekrarladınız. Cevap hakkı için bağlanmak istedim. Ancak format izin vermediği için bağlanamadım.

Sayın İmamoğlu, öncelikle belirtmeliyim: yalan beyanlarınız, iftira ve yakıştırmalarınızın İleri Psikolojik Arıtma’ya (!) :) ihtiyacı var.

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Sayın İmamoğlu, Programda sadece Tuzla’da yaşanan olayla ilgili dört dörtlük 8 yalan söylediniz. Belki tatil size yakışabilir ama bu kadar yalan size bile yakışmıyor.

Sayın İmamoğlu, aynı yönde daha önceki beyanlarınız üzerine bir video açıklama hazırlamıştım. “Konuyu uzatmaya değmez” diyerek yayınlamamıştım.

Sayın İmamoğlu, ilizyon yapmaya çalışıyorsunuz. Onu da elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Akıl ve vicdanınızı açık konuma getirip videoyu izleyin. Akıl ve anlayış sağlığı dilerim." dedi.

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