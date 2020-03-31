Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaş destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınacak yeni tedbirlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı.

"BUNU DA BİRLİKTE ATLATACAĞIZ İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Tuzla Belediye Başkanı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyamıza bende 5 maaş ile katılıyorum. Tedbirlere uyarak bu kampanyada yer almayı unutmadan. Bunu da birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.