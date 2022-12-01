Tuzla Belediyesi 5. Kitap Fuarı Sezai Karakoç'un anısına başladı!

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kitap Fuarı bu yıl da kapılarını okur severlere açtı.

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Tuzla Belediyesi 5. Kitap Fuarı Sezai Karakoç'un anısına başladı!

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Kitap Fuarı "Aşk ile Oku" temasıyla rahmetli edebiyatçı Sezai Karakoç'un anısına başladı. Tuzla Sahil Tören Alanı’nda 4 Aralık’a kadar açık olacak kitap fuarında 150’den fazla yayınevi, 250’den fazla imza günü ve 25’den fazla söyleşi düzenlenecek.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM KATILIM GÖSTERDİ

150’den fazla yayınevinin katıldığı fuar, 4 Aralık’a kadar Tuzla Sahil Tören alanında açık olacak. İstanbullu kitapseverlerin ücretsiz olarak katılabileceği fuar için açılış töreni ve kurdele kesimi gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Gazeteci İsmail Kılıçarslan ile birlikte çok sayıda kitapsever katıldı.

"BİLGİ EDİNMENİN EN ÖNEMLİ YOLLARINDAN BİRİSİ KİTAPTIR"

Açılışta konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ”5’inci kitap fuarımızı ‘Aşk İle Oku’ mottosuyla 2021 yılında vefat eden üstat Sezai Karakoç anısına düzenliyoruz. 150’den fazla yayınevinin katılması, 500’e yakın yazarın imza gününde olması, 50’ye yakın söyleşinin olacağı fuarımız Tuzla’ya yakışan bir fuar oldu. Artık gelenekselleşen kitap fuarının ilelebet devam etmesini arzu ediyoruz. Okumak çok kıymetli. Gençlerin özellikle okuyarak yenidünyalara, yeni yaşayışlara, yeni hayatlara ve mesleğimizde başarıya ancak bilgi sayesinde ulaşabiliriz. Bunu da okuyarak başarabiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kitap fuarımız Tuzla’ya, İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olsun”

”Ben kitap okumanın ve bilgi edinmenin önemli olduğunu söyledim. Bilgi yoksa biz yokuz. Başarı için zekaya, zekanın da bilgiye ihtiyacı vardır. Bilgi edinmenin yollarından en önemlisi kitaptır. Kitapla bilgi edinebiliriz. Kitap ruhu kibarlaştırır. Kitapsız bir hayatın, anlamsız olacağını, kitap olmadan fikirlerimizin oluşamayacağını, kitapla beraber bilgi sahibi olamazsak, fikir sahibi olamayacağımızı defalarca ifade ettim. Hangi tür kitap olursa olsun okumalıyız. Her fikri okumalıyız. Kitap zehir olsa da panzehiri yine kitaptır sözünü her zaman hatırlatıyorum" dedi.

AÇILIŞA GAZETECİ İSMAİL KILIÇARSLAN'DA KATILDI

Açılış törenine katılan Gazeteci İsmail Kılıçarslan, ”Kitap fuarının programını çok dolu dolu buldum. İlçe kitap fuarlarını ben İstanbul’a çok yakıştırıyorum. İstanbul pek çok kitap fuarı kaldırabilecek bir metropol. Çok başarılı bulduğum bir fuar olduğunu belirtmek istiyorum. Başta Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi 5. Kitap Fuarı Sezai Karakoç'un anısına başladı!Tuzla Belediyesi 5. Kitap Fuarı Sezai Karakoç'un anısına başladı!Tuzla Belediyesi 5. Kitap Fuarı Sezai Karakoç'un anısına başladı!

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