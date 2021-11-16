Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde 1058 çocuk Atatürk’ü andı, ‘Atam’ isimli şarkıyla duygu dolu anlar yaşandı

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler almalarını sağlayan Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

Programda AÇEM’lerde eğitim alan 1058 çocuk ile anneleri ile birlikte Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’üncü yılında andılar.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Yaşları 3 ile 6 yaş arasında değişen çocuklar program kapsamında Atatürk’ün sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısını seslendirdiler. Çocuklar ayrıca ‘Atam’ isimli şarkıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar. Anma töreni, istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından son buldu. Yaşanan duygu dolu anlar, kameralara yansıdı.