Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı!

Tuzla Belediyesi'ne ait Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan anne ve çocuklar karne heyecanı yaşadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı!

Tuzla Belediyesi'nin öncülük ettiği ve çok sayıda anne çocuğun eğitimler aldığı, aktiviteler ve uygulamalar yaptığı Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde Yaz Okulu dolayısıyla eğitim alan anne ve çocuklar gördükleri çeşitli eğitimler sonrası yıl sonu döneminin gelmesi ile birlikte yüzlerce anne ve çocuğa karne verildi.

EĞİTİM ÖĞRETİMİN SONUNA GELİNDİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı önderliğinde kurulan ve 700 anne ve çocuğun eğitim aldığı Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ücretsiz olarak seçilen branşlar üzerine verilen eğitimlerin sonuna gelinmesi sebebi ile 8 ayrı yerde bulunan merkezlerde anne ve çocuklar karne heyecanı yaşadı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı!

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