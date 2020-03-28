Tuzla Belediyesi atölyelerle maske desteğine devam ediyor

Gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri çarşısı atölyelerinde eğitim gören ev hanımları, evlerinde yaptığı günlük yaklaşık 1000 - 1500 adet maske ile koronavirüs ile mücadeleye katkı sağlıyor.

Gönül elleri çarşısı atölyeleri ile üretime katılarak aile ekonomilerine katkıda bulunan ihtiyaç sahibi bayanlar koronavirüs ile mücadelenin sembolü haline gelen maske üretimi ile evlerinden üretim yapmaya başladı. Günlük yaklaşık 1000 - 1500 adet maske üretmeyi hedefleyen maharetli eller, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Evlerde işlemi yapılan maskeler daha sonra gönül elleri çarşısında üretimleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Gönül elleri çarşısı atölyelerindeki kurslardan eğitim alarak birçok farklı alanda el emeği ile üretim yapan ev hanımları şimdi hem evlerinde kalıp koronavirüs mücadelesine destek veriyor, hem de ürettikleri maskeler ile aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Tuzla’dan ülke geneline yayılan gönül elleri çarşısı her zaman olduğu gibi ülke gündemi ve toplumun hassasiyetlerini önemseyerek özünde paylaşmak olan çalışmalarına devam ediyor.

Gönül elleri çarşısı, 12 komisyonda gönüllü olarak çalışan sokak gönüllüleri ile ilçe genelinde yardıma ihtiyacı olan herkese anında ulaşmaya devam ediyor.Gönül elleri çarşısının çalışmalarını yakından takip eden ve en büyük destekçilerinden biri olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı “ Bütün dezavantajlı kesimlerle ilgileniyoruz ama özellikle de mağdur ailelere iş imkanı verebilmek, onların evlerine gelir sağlayabilmek için sağladığımız imkanlar vardı. Gönül Elleri Atölyesi’nde de el emeği göz nuru işler yapılıyor. Bu dönemde ise maske yaptırmaya başladık. Hobi olsun diye değil, ihtiyaç olduğu için yapmaya başladık. Hem ilçedeki hastanelere, firmalara destek olmak hem de mağdur ve ihtiyaç sahibi aileler kazansın diye böyle bir çalışma yapıyoruz. İki yönlü fayda sağlayacak. Çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Gönül elleri çarşısı koronavirüs ile mücadele süresince çalışmalarını evlerinden sürdüren ev hanımları ile kesintisiz el emeği ürünlerini üretmeye devam edecek.