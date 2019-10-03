Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri gelecek için büyümeye devam ediyor

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri yapılan törenle açılan yeni şubesi eğitim-öğretim dönemine başladı. 8-14 yaş aralığındaki gençlerin, güvenli bir ortamda ders çalışmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmeleri, sosyal alanda yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla hizmet veren Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri eğitim konusunda daha da ilerleyeceklerinin müjdesini veriyor.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu’nun katıldığı tören Bilgi Evi öğrencilerinin Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı için yazdıkları rap şarkısı ile başladı.

Yeni eğitim öğretim dönemine 680 öğrenci ile başlayan Tuzla Belediyesi Yayla Bilgi Evi’nde; okul öncesi ve sonrası vakitlerinde ders çalışıp kitap okuyabilecekleri 1 adet kütüphane, gitar, bağlama, keman gibi sanat derslerinin yapılacağı 1 adet sanat sınıfı, bilgisayar, karikatür gibi bilişim derslerinin yapılacağı 1 adet bilgisayar Sınıfı, halk oyunları ve tiyatro gibi etkinliklerin yapılacağı 1 adet çok amaçlı salon, öğrenci ve veli görüşmelerinin gerçekleştirilmesi için 1 adet rehberlik odası, etüt derslerinin yapılacağı 5 adet sınıf ve öğrencilerin teneffüslerde vakit geçireceği büyük bir bahçesi bulunmaktadır.

“Eğitim Kenti Tuzla” sloganı ile Tuzla’da eğitim konusunda birçok hizmete imza atan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada“ Modern yaşamın üç maddesi vardır. Bunlar ulaşım, sağlık ve eğitimdir. Üç maddeyi çözmüş şehirler gelişmiş şehirlerdir. Yerel yönetimlerde kendi hizmetleri ile beraber bu üç maddeyi aşarsa, gelişmişlik düzeyi kriterlerine ulaşmış şehirlerden olur. Bize Tuzla’yı emanet ettiğiniz günden itibaren sizin sağlık, ulaşım ve eğitim konusu bizim için çok kıymetli oldu. İstanbul’un en ucunda olmamıza rağmen, Marmaray ve Metro’nun yapılmasıyla birlikte ulaşım çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Sağlıkta çok iyi bir noktadayız. Şuanda ilçemizde var olan sağlık tesisleri ile beraber çok iyi bir aşamaya geldik.

Eğitim noktasında İstanbul’un parlayan yıldızı olduğumuz iddiasını ortaya koyduk. Tuzla’yı altında kaplasak bizim için önemli olan yeni nesillerimizin, gençlerimizin iyi bir eğitim almasıdır. Eğitim konusuna Tuzla’da büyük bir başlık açtık, çok büyük yatırımlar yaptık. Çocuklarımızın okullarının haricinde kendilerini geliştirebilecekleri ikinci adresleri mutlaka olmalıdır. Bu adresleri siz oluşturmazsanız, biz oluşturmazsak, birileri kötü alışkanlık dahil olmak üzere yanlış yollara itebilecek ikinci adresler oluşturur. En önemli değerimiz olan çocuklarımız, milli ve manevi değerlerine sahip, bilimden sanata spordan müziğe her konu da kendilerini geliştirip, donanımlı olabilecekleri ikinci adresler oluşturuyoruz. 15 yıl sonra ülkemizi, ilimizi, ilçemizi bizi yönetecek olan gençlerimize en iyi eğitimi vermek en kıymetli hizmettir. Eğitim konusunda imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

Bize güvenerek çocuklarını bize emanet eden değerli velilerimiz bu emanete en iyi şekilde bakacağımıza emin olabilirsiniz. İstanbul’un en ucunda olmamıza rağmen İnsani Gelişme Vakfı’nın bütün kriterlerini tamamlamış ve 2018 ‘te Türkiye’nin ilk 25 belediyesi arasına girme başarısını gösterdik. Bunu hep birlikte başardık. Yeni dönem de de hep birlikte başarılı işlere imza atacağız. . Tuzla’mızda her türlü hizmeti insan odaklı yapıyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz, size hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Size hizmet etme fırsatı veren Rabbime hamd ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Kurdele kesimi yapıldıktan sonra Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu sınıflardaki etkinlikleri gezerek öğrencilere yeni dönem için başarılar diledi.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri; Yayla, İçmeler, Aydınlı, Orhanlı ve Mimar Sinan olmak üzere 5 bölgede 4 bini aşkın öğrencisiyle her sene etüt derslerinden sanat branşlarına, gezilerden sosyal sorumluluk projelerine, spor turnuvalarından bilim kamplarına kadar çeşitli alanlarda hizmet vermektedir.