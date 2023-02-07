Tuzla Belediyesi deprem bölgesine yardım eli uzattı!

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye'nin en büyük ve en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremi 7.7 şiddetinde toplam 10 ili yerle bir etti. Şehirdeki binaların enkazlarında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine Tuzlalı vatandaşlar ve Tuzla Belediyesi yardım elini uzattı.

TUZLA TEK YÜREK OLDU

Tuzlalı vatandaşlar, Tuzla Belediyesi’nin yardım kampanyası sonrasında Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’na yardım malzemeleri ulaştırdılar. Tonlarca yardım malzemesi yine Tuzlalı gönüllüler tarafından tek tek ayrıştırıldı. Gıda malzemeleri, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafetler, botlar, bebek mamaları, kişisel bakım ürünleri, battaniyeler, ısıtıcılar başta olmak üzere onlarca farklı ürün tırlara yüklendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da gönüllülerin özverili çalışmalarına destek vermek için Gönül Elleri Çarşısı’na geldiler.

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"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YARALARIMIZI HIZLA SARABİLİRİZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,” Öncelikle milletimize baş sağlığı diliyoruz. Ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hakikaten, çok önemli, günlerden geçiyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Bu afetin yaralarını ve oluşturduğu sorunları hep beraber aşabilmek için büyük bir azim ve gayret içerisindeyiz. Depremin ilk anından itibaren AFAD başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, vatandaşlarımız, belediyelerimiz, STK’larımız elinden gelen gayreti yapmaya çalışıyor. Bölgesel dağılım olarak 10 ilde, ilçeler ve köyler olarak yaygın bir afet. Ama birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sıkı ve hızlı bir şekilde sarabileceğiz. Tuzlamıza teşekkür ediyoruz. Tuzla Türkiye’nin yanında, İstanbul Türkiye’nin yanında olduğunu gösteriyor. Sabah 6’dan itibaren sivil toplum kuruluşları harekete başladı. Özellikle belediyelerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz ilk önce bölgeye gönderdiler. Tuzla Belediyemiz de gönderdi. Bugün burada şu anda 6’ıncı tırımız gidiyor. Bu sürekli devam edecek. Sabah 6’dan itibaren İstanbul’un bütün ilçelerinden 16 milyonumuzun desteği ile deprem bölgesine vatandaşlarımız yüreğini, emeğini, gayretini ve sıcaklığı taşımaya devam ediyor. Bugünler tek yürek olma, tek nefes olma, tek beden olma vaktidir. Amasız ve fakatsız elimizden gelen bütün desteği, deprem bölgesine vermeye gayret edeceğiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum” dedi.

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16 TIR YARDIMI VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Ayrıca Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Tuzla Şubesi iş birliğinde içerisinde ısıtıcı, battaniye, gıda ürünleri, temizlik ürünleri, çocuk bezleri, çocuk mamaları başta olmak üzere 16 yardım tırını bölgeye gönderdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 10 şehrimizde büyük yıkıma neden olan deprem hepimizi derinden etkiledi. Çok sayıda can kaybımız var. Çok sayıda kardeşimiz yaralandı. Enkaz altında hayata tutunmaya çalışan canlarımız var. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Enkaz altındaki kardeşlerimize, kurtuluş, yaralılarımıza şifa niyaz ediyorum. Devletimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bölgeye ulaştı. Milletçe kalbimiz bölgede atıyor. Bu süreçlerde, yalan haber yayanlar, bozguncular, kara propagandacılar da maalesef sırtlanlar gibi ortaya çıkıyor. Onlarla da mücadele edeceğiz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Belediye olarak, depremin olduğu ilk an olan saat 04.17’den beri teyakkuzdayız. 33 kişilik Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekiplerimizi, 28 personelimizi, çeşitli fonksiyonlardaki 18 aracımızı bölgeye ulaştırdık. Bu badireyi de aşacak, bu yarayı da saracağız. Bu mücadelede depremzedelerimizin yanında, canıyla, kanıyla, malıyla duran herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullandı.