Tuzla Belediyesi dijital medya etkinlikleriyle sosyal hayatı destekliyor

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlara, internet uygulamalarıyla dijital medyaya aktardığı etkinliklerle sosyal hayatı desteklemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal hayatı devam ettirmek için, kesintisiz hizmet fikriyle değişen şartlara uygun olarak etkinliklerin ve hizmetlerin formatını değiştiren Tuzla Belediyesi, bilgi işlem alt yapısının sunduğu tüm teknolojik imkanları vatandaşların hizmetine sundu.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi ( AÇEM) uzaktan eğitim ile anne ve çocuklar için eğitimlerini dijital medyada devam ettiriyor. AÇEM öğretmenlerinin eğitsel oyunlar ve el yeteneklerini geliştirmeye yönelik derslerinde anne ve çocuklar, eğlenceli eğitim ve etkinlik videolarıyla evlerinde sıkılmadan vakit geçiriyor.



Gençlik Merkezi ( TUZGEM ) ve Bilgi evleri uzaktan eğitim kapsamında, üniversite hazırlık kursları ile lise geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler için kurslarını dijital medya üzerinden öğrencilere ulaştırıyor.



Sağlık İşleri Müdürlüğü, evlerinde kalarak kovid-19 mücadelesine katılan vatandaşlarımıza moral desteği vermek için, psikologlarla dijital medya üzerinden evlere ulaşıyor.



Her yaştan vatandaşımızın evlerden çıkmadığı bugünlerde herkesin ev ortamında yapabileceği basit egzersiz hareketlerle spordan kopmaması için spor zamanı öğretmenleri ve spor okulları eğitmenleri yine dijital medya ile sporu evlere taşıyor.



Kültür sanat etkinliklerini dijital medya ile evlere taşıyıp, tiyatro, müzik dinletisi ve söyleşilerin evlerden izlenmesini sağlanıyor.

Kaynak: AA