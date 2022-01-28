Hull City'nin başına tanıdık isim! Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı!Altın fiyatları öyle bir çakıldı ki gram altın dibi gördü! Yatırımcı kuyumcunun kapısında bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıMarek Hamsik şampiyonluk ateşini yaktı! Slovakya basınına Trabzonspor'u anlattı!Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları28 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?28 Ocak 2022 Cuma günün spor manşetleri | Cimbomda Gomis sesleri!Tuzla Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadıTwitter "Seks tiyatrosu" nedir? Neden gündem oldu 2022?Malezya'da Yol Yoğun Yağmur Yağışı Sonucu Çöktü! Meydana Gelen Heyelan Nedeniyle Yol Araçlarla Birlikte Çukura Düştü!28 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tuzla Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Tuzla Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Tuzla Belediyesi yoğun kar yağışının etkilediği ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Ekipler, her gün 2 bin kişilik sıcak yemek, ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar götürüldü.

Tuzla Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadı

İstanbul’da birkaç gündür yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından unutulmadı.

Tuzla Belediyesi Aşevi’nden her gün dağıtıma başlanan 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti, kar yağışı sırasında da devam etti.

Öte yandan Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar da unutulmadı. Tuzla Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin yanında karantinadan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlara da sıcak yemek götürdü.

"BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da derdini dinlemedikleri hiç kimse kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ”Özellikle birbirimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, aile kavramı ile birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadıTuzla Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT