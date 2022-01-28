Tuzla Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadı

İstanbul’da birkaç gündür yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından unutulmadı.

Tuzla Belediyesi Aşevi’nden her gün dağıtıma başlanan 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti, kar yağışı sırasında da devam etti.

Öte yandan Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar da unutulmadı. Tuzla Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin yanında karantinadan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlara da sıcak yemek götürdü.

"BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da derdini dinlemedikleri hiç kimse kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ”Özellikle birbirimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, aile kavramı ile birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.