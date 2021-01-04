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  3. Tuzla Belediyesi ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına desteklerini esirgemedi!

Tuzla Belediyesi ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına desteklerini esirgemedi!

Yılbaşının da eklenmesiyle 4 gün süren sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmayan Pendik Belediyesi, yasak süresince minik dostların yiyecek ve içecek ihtiyacını gidermesi konusunda ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yaptı.

Tuzla Belediyesi ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına desteklerini esirgemedi!

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayan Pendik Belediyesi, ayrıca kedi ve köpek evlerinin temizliği ve bakımını yaparak yasak süresinde sokak hayvanlarına destek oldular.

“ÇALIŞMALARIMIZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DA DEVAM EDİYOR”

Kedi ve köpek evlerine mama ve su bırakan Güven Burak Haydar,” Sokak hayvanlarını besleme görevindeyim. Günlük olarak çalışmalarımız mahalle mahalle değişiyor. Bir gün Postane Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Yayla ve İstasyon Mahalleleri, bir gün diğer mahalleler de besleme yapıyoruz. Beslemelerimizden sadece kedi ve köpekler değil, kuşlar da faydalanıyor. Mama ve su koyduğumuz kapların temizliklerini yapıyoruz her gün. Sokağa çıkma yasaklarında da hizmetimiz sürmektedir. Düzenli olarak kontrollerini yaparak her zaman temiz su içmelerini sağlıyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına desteklerini esirgemedi!  

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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