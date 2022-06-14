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Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü basketbol sezonunu 10'uncu olarak kapattı

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 1. Ligine çıktı. Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da sporcular ile basketbol maçına katılım gösterdi.

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü basketbol sezonunu 10'uncu olarak kapattı

 Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nün son maçı yapıldı. Maçta sporculara destek olmak amacı ile katılım gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı“Ben bütün arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Maddi ve manevi tüm desteklerimiz ile Tuzla halkıyla sporcularımızın yanındayız.” şeklinde konuştu.

"TUZLA HALKIYLA SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ"

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü oyuncuları kıyasıya geçen maçta Engelsiz Gaziantepspor Kulübü sporcularını 70-46'lık skor ile yenerek sezonu 10'uncu olarak kapattı. Maç bitiminde hem Tuzlalı sporcuları hem de Gaziantepli sporcuları tebrik eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,  “Tuzla Belediyesi Engelliler Spor takımımızın son maçında galip gelerek ligde kaldılar. Bir daha ki sezon için inşallah Tuzla’yı en iyi şekilde temsil edip, mücadele edeceklerine inanıyorum. Ben bütün arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Maddi ve manevi tüm desteklerimiz ile Tuzla halkıyla sporcularımızın yanındayız." ifadelerine yer verdi. 

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü basketbol sezonunu 10'uncu olarak kapattı

 

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