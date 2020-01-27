Tuzla Belediyesi evde sağlık hizmetinde öncü olmaya devam ediyor

Türkiye’ye örnek olacak çalışmalarıyla ve hizmete verdiği araç, personel, teçhizat ve iletişim desteğiyle öncü konuma gelen Tuzla Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetinde Tuzla Modeliyle de yaptığı çalışmaları genişletmeye devam ediyor.

Tuzla Belediyesi evde sağlık hizmeti çalışmasıyla 79 bin 533 hasta ziyareti, 33 bin 807 kontrol muayenesi, 8 bin 55 tetkik tahlil, 16 bin 365 pansuman desteği ve tedavi hizmeti vererek ulaşılması güç bir başarı elde etti.

2012 Kasım-2013 Mayıs döneminde Tuzla Devlet Hastanesi tarafından sürdürülen Evde Sağlık Hizmetine Mayıs 2013’ten itibaren imzalanan protokol ile Tuzla Belediyesi de hizmet ortağı olarak katıldı. Evde sağlık hizmeti vermeye başladığı ilk günden itibaren hizmet kalitesini arttıran Tuzla Belediyesi, uygulama modeli olarak örnek gösterilen çalışmalara imza atmayı başardı.

Tuzla Devlet Hastanesi ile ortak yürütülen süreçte hizmet ağı ve kapsamı genişletilerek sunulan hizmet, Tuzlalılara daha fazla hizmetin ulaşmasını sağlıyor. Hijyen ve temizlik açısından sorun tespit edilen evler, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor, çalışmalar genişletilerek sürdürülüyor. Konuya ilişkin hizmete dair Tuzla Belediyesi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.