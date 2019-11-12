Tuzla Belediyesi “Geleceğe Nefes” projesi için el ele verdi

11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan için Türkiye'nin 81 ilinden 7'den 70 herkesin destek verdiği “Geleceğe Nefes” projesinde Tuzla Belediyesi de 11 milyon fidana hayat verdi. Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak olan fidanlar için Tuzla'da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile eşi Dr. Fatma Yazıcı ve Kadın Kent Gönüllüleri bir araya geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı konuşmasında '' Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” projesine Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ​olarak bizde destek verdik. Geleceğimizin mirası çocuklarımıza daha yeşil bir alan bırakmak için Belediyemiz sürekli olarak faaliyet gösteriyor. Bugün 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz ”dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı fidan dikimi sonrası yapmış olduğu konuşmasında ''Bugün 11.11.2019. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü projesine destek vermek için Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Gönüller Ormanı’ndayız. Her zaman bahsettiğim “Gençlik=Gelecek” sloganı ile daha yeşil bir ülke için şahsım ve Belediyemiz olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün ekilen 11 milyon fidan toprakta hayat bulacak. Bizde zeytin ve çam fidanları ile projeye katılım sağladık. Emeği geçen Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllülerine teşekkür ediyorum” dedi.

