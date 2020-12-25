Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’ndan 65 yaş üstüne temizlik paketi desteği!

Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hazırladıkları temizlik setini ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN BÜYÜKLERİMİZE HİJYEN PAKETİ VERİYORUZ”

Temizlik paketini evlere dağıtan Meral Özdemir, ''Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu olarak bugüne kadar her ay yaşlılarımızı ziyaret ediyorduk. Koronavirüs nedeniyle bu ziyaretlerimizi bu dönem gerçekleştiremedik. Düşündük ki onlar dışarıya çıkamıyorlar, marketlere alışverişe gidermiyorlar. Bizim de Koronavirüs nedeniyle en ihtiyaç duyduğumuz konu şu anda hijyen, maske ve mesafedir. Bu yüzden biz de bir proje geliştirdik. Onlara hijyen paketi veriyoruz. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızı bu vesile ile ziyaret etmiş oluyoruz, hem de onlara bir hijyen paketi sunmuş oluyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın selamıyla ziyaretlerimiz devam ediyor” dedi.

“KURALLARA UYARAK DAĞITIM YAPIYORUZ”

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tediplere uyularak dağıtım yapıldığını belirten Meral Özdemir, ''Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşımızda önce paketler halinde hazırladık. Daha sonrasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak onlara karşıdan hem hal ve hatırlarını soruyoruz hem de hijyen paketimizi veriyoruz. Aynı zamanda da onların dışarıya neden çıkamadıklarını bildiriyoruz” dedi.

“BAŞKANIMIZ BİZİM SEVGİLİMİZ”

Temizlik seti alan Nazime Çalışkan, ''Hepsi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Getirene de çok teşekkür ederim. Yollayana da çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Benden de Başkana çok selam söyleyin. Yine onun arkasındayız. İnşallah ayrılamayız. O bizim sevgilimiz” dedi. Kendilerini düşündükleri içi mutlu olduğunu belirten 66 yaşındaki Ramazan Doğan, ''Böyle bir günde bizi düşünmeleri süper hissettim. Yanımda olduğunuzu hissettim. Belediye Başkanıma da çok selamımı söyleyin” dedi.