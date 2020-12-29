Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan ihtiyaç sahibi kadınlara büyük destek!

Yaşanan koronavirüs süresince Tuzla'da ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen Tuzlalı kadınlara Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın verdiği destek gün geçtikçe büyüyor.

Tuzla’da alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek, çalışıp üretip, kendi ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkân sağlıyor. Gönül Elleri Çarşısı, özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi insanların evde ürettikleri ürünlerin satın alınması, yine ihtiyaç sahibi kadınlar tarafından hediye paketler haline getirilmesi ve bu hediyelerin büyük mağaza zincirlerinde satışlarına imkân sağlayarak, elde edilen karın yine ihtiyaç sahibi ailelere verilmesini sağlıyor. Bu kapsamda Gönül Elleri Çarşısı pandemi şartlarına uygun hazırladığı İyilik Atölyesi’nde 20 ihtiyaç sahibi kadına daha iş imkânı sağlayarak üretimin startını verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, ilk iş gününü yaşayan kadınlara sürpriz ziyarette bulundu.

“ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMAYA ORTAKLIK YAPIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı herkes için çok kıymetli bir ortaklık yaptıklarını belirterek,” Gönül Elleri Çarşısı’nın 2009 yılından itibaren tek bir amacı vardı ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlasını buluşturmaktı. Bugün gördüğünüz proje de aslında yine çok güzel bir hareket olan İyilik Hareketi’nin yapmış olduğu bir çalışmaya bizim Gönül Elleri’nin kendi bünyesinde ve çatısı altında çalışmalar yaparken ihtiyaç sahipleri, ihtiyaç duyabilecek olan, evine bir katkı sağlamak isteyen bir iyilik yapıp gerçekten mutlu olmak isteyen herkes için çok kıymetli bir çalışmaya ortaklık yapıyoruz. Öncelikle ben İyilik Hareketi’ne teşekkür ediyorum. Burada da bu hareketin Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ile işbirliği konusunda eşim Fatma hanım ile birlikte, çalışan tüm Gönül Elleri’ndeki hanımefendilere çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

''BAŞARDIĞIMIZA İNANIYORUM''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Daha çok bu harekete katılıp gelip burada çalışmalarda bulunan hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten İyilik Hareketi’ne destek verirken aynı zamanda kendi evlerine bir ekonomi, katma değer oluşturmaları, kendilerini mutlu hissetmeleri, üretmenin keyfini yaşamaları. Bizim amacımız da zaten Gönül Elleri çatısı altındaki kayıtlarımız altındaki hanımefendilerin kendi beceri, istekleri ve eğimlerine göre farklı kategorilerde bu tür çalışmalar yapıp onların ekonomik katma değer sağlayacak bir şekilde, evlerine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Başardığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bunu artıracağız. Şu anda 60-70 hanımefendi var ama bunu daha da artırarak, işleri de artırarak devam etmek istiyoruz. Bu İyilik Hareketi ile başka Sivil Toplum Kuruluşları ile olacak. Bazı üretim aşamasında olan fabrikalar ile evlere varıncaya kadar. Ama onu sosyal güvence konusundaki bazı kısımları da kanuni zorlukları aşarak devam edeceğiz” dedi.

''BİRLİKTE HAYAT BULMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ''

Gönül Elleri Çarşısı’nın 12 yaşında olduğunu belirten Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ise şunları ifade etti. “Biz sadece hazır veren bir kurum olmak istemiyoruz. Üretmek isteyen kadınları da buraya davet ederek üretim alanımızı genişleterek kadınlara üretmenin keyfini yaşatmak istiyoruz. Biraz bizden, biraz sizden gayret ile geçim sıkıntısı çeken tüm ailelere uzanmak ve birlikte canlılık kazanmak, birlikte hayat bulmak için gayret sarf ediyoruz. Bu yüzden geçim sıkıntısı çeken Tuzlalı kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen buraya gelin ve üretmenin keyfini yaşayın. Ev ekonomisine katkı sağlamanın keyfini yaşayın diyorum” dedi.

''EVİMİZE DE KATKIDA BULUNUYORUZ, ÇOK MUTLUYUZ''

Çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olan Emine Dola,” İş olduğu için çalışıyoruz burada. Mutluyuz. Şadi Yazıcı’dan çok razıyız. İş verdiği için teşekkür ederim” dedi. Ayşe Ok,” Yaptığımız işten dolayı mutluyuz. Bize ek gelir oluyor. Bize yardım ettikleri süre zarfı içerisinde her zaman bir elleri uzandı. Onlara çok teşekkür ederim bu konu için. Tekrardan evimize bir katkı sundular. Tekrardan bize elleri uzandı” dedi. Evine katkı sağladığını belirten Döndü Aslan,” Burada Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın bize sunduğu el işi programına katıldık. Evimize de katkıda bulunuyoruz. Çok iyi oluyor. Tuzla Belediyesi’ne bütün kadınlara böyle bir imkân sundukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“GERÇEKTEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞABİLDİĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ”

İstihdam konusunda Gönül Elleri Çarşısı ile iş birliği yapan İyi Bir Hareket’in kurucusu Ezgi Ökse,” Bugün burada bir firmanın 4 bin adet hediye kutusunu yapıyoruz. Gönül Elleri Çarşısı çalışanları ile birlikte. Gönül Elleri Çarşısı’nı tercih etmemizin sebebi çok iyi organize olmuş, gerçekten istihdam ihtiyacı olan kişileri belirlemiş çok aktif bir yer burası. Sevgili Şadi Bey ve eşi Fatma Hanım’ın süreci çok titizlik ile yürüttüklerini çok yakinen biliyorum. Burada gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere çok rahat ulaşabildiğimiz için Gönül Elleri İle birlikteyiz” dedi.