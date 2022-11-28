Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan Sevgi İzi projesi!

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından ilçe genelinde bulunan özel çocuklar için sevgi izi yapıldı.

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Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan Sevgi İzi projesi!

Özel durumları bulunan çocuklar için çalışmalar yapan Tuzla Belediyesi Gönlü Elleri Çarşısı şimdi de kaybolmaları veya başlarına başka bir şey gelmeleri durumunda kolay bir şekilde bulunabilmeleri için özel durumu bulanan çocuklar için sevgi izi uygulamasını başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI ÇOCUKLARLA BERABERDİ

Proje kapsamında özel çocukların kollarına 5 haneli bir numara işleniyor ve özel çocuğun aile bilgileri de sisteme kaydediliyor. Özel çocuğun kaybolması durumunda, koluna işli dövmeden ailesine ve kendisine ulaşılabiliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, özel çocukları yalnız bırakmayarak yanlarında oldular.

PROJEYE ARA VERMEDEN DEVAM EDİLECEK

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Sevgi izi programımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Bugüne kadar 100 çocuğa sevgi izi dövmesi yaptık. Onların başına gelebilecek herhangi bir olağanüstü durumda, emniyet güçleri ile birlikte bulabileceğimiz, ailelerin stres veya sıkıntı yaşamadan, onlara ulaşabilecekleri bir iz yapıyoruz. Bu programla birlikte biz Gönül Elleri Çarşısı’nda 100’ e yakın çocuğumuza bu şekilde ulaşmış oluyorlar. 5 bin Kadın Kent Gönüllüsü ile beraber, Özel Çocuklar Komisyonu’ndaki gönüllü hanımefendilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ile birlikte yaşamlarını süren, onlardan hiçbir şeyini esirgemeyen, onlarla birlikte yaşayan annelere ve babalara Allah yardım etsin. Biz de onlarla birlikte bu sevgiyi, onların çocuklarını onlarla birlikte büyütmeye ve paylaşarak yüklerini azaltmaya çalışıyoruz. Bu sevgi izi projesine ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

"MUTLULUKLARI KADAR GÜVCENLİKLERİ DE ÇOK ÖNEMLİ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, ”Biz Gönül Elleri Çarşısı olarak ailelerimizin yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek, eğitmek ve güvenliklerini sağlamak adına bir takım projeler geliştiriyoruz. Bu proje de onlardan bir tanesi. Mutlulukları kadar güvenlikleri de çok önemli” dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan Sevgi İzi projesi!

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan Sevgi İzi projesi!

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