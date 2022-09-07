Tuzla Belediyesi gönüllere fethediyor! 20 Yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçekleştirildi!

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından özel çocuklara karşı yapılan projeler kapsamında 20 yaşındaki Fehmi Güney’in askerlik hayali gerçekleştirildi.

Rukiye Karapunar
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Tuzla Belediyesi gönüllere fethediyor! 20 Yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçekleştirildi!

Tuzla Belediye yaptığı projelerine bir yenisini daha ekleyerek Gönül Elleri Çarşısı ile özel çocuklara karşı başlatmış oldukları proje kapsamında bu kez de 20 yaşındaki Fehmi Güney'in uzun zamandı yapmak istediği hayalini gerçekleştirdiler. Hayalini yaşayan Fehmi'nin mutluluğu gözlerine yaşadığı mutluluk yansıdı.

KAMUFLAJ KIYAFETİ HEDİYE EDİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan Yüz Yüze 100 gün programı kapsamında kendilerini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Fehmi'nin askerlik hayalini gerçekleştirerek kendisine kamuflaj kıyafeti hediye ettiler.

FEHMİ, DAVUL ZURNA İLE JANDARMA KOMUTANLIĞINA GETİRİLDİ

Askeri kamuflaj giydirilen Fehmi evinin önünden davul zurna ve askeri araç ile alınarak Tuzla Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada askerle tanışan Fehmi unutulmaz bir gün yaşadı. Fehmi’ye asker olduğu günde, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur da eşlik etti. Fehmi’nin mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİ İLE LGİLENİYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Fehmi kardeşimizi evinden aldık ve askere uğurladık. Nizamiyeye teslim ettik. Kendisi güzel bir törenle karşılandı. Buradaki jandarma komutanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Fehmi kardeşimizin ve ailesinin heyecanı bizleri de çok duygulandırdı. Biz 365 gün 24 saat özel çocuklarımız ve aileleri ile ilgileniyoruz. Bugün ayrı bir heyecan gördük. Askerlik hayali yaşayan özel bir çocuğumuzun ailesi ile birlikte annesinin ifadesi ile ‘hem düğünü hem de askerliği’ gibi oldu. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık” dedi.

Tuzla Belediyesi gönüllere fethediyor! 20 Yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçekleştirildi!Tuzla Belediyesi gönüllere fethediyor! 20 Yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçekleştirildi!

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