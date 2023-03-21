Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam

Tuzla belediyesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Belediyesi ekipleri, adeta Hatay'da yardım üssü kurarak, Kırıkhan ilçesinde kurulan 2 adet aşevi ve bir adet mobil aşevinde bölgedeki ve kırsal kesimlerdeki yemek ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

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Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tuzla Belediyesi ekipleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan 2 adet aşevi ve bir adet mobil aşevinde bölgedeki ve kırsal kesimlerdeki yemek ihtiyacını karşılamak için iki öğün sıcak yemek pişiriyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ramazan ayında oruç tutmak isteyen depremzedeler için iftar ve sahur yemeği dağıtılacak.

Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam

TUZLA BELEDİYESİ HATAY’DA YARDIM ÜSSÜ KURDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tuzla Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde bölgedeki ve kırsal kesimlerdeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için 2 adet aşevi ve bir adet mobil aşevinde günlük 2 öğün sıcak yemek pişiriliyor. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen depremzedeler için Tuzla Belediyesi tarafından özel bir çalışma yapıldı. Tuzla Belediyesi'nin Kırıkhan'a kurulan aşevlerinde günlük 2 öğün yemeğin yanı sıra iftar ve sahur yemekleri de pişirilerek dağıtımı sağlanacak.

KAYNAK: İHA

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