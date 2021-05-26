Tuzla Belediyesi sıfır atık projesi ile 5 bin aileye elektrik desteği sağlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında yeni bir projeye daha imza atan Tuzla Belediyesi, Ayda 200 ton toplanan atık ağaç dalları ile üretilen enerjiden 5 bin ailenin 24 saatlik elektrik ihtiyacına destek veriyor.

Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla’nın 17 mahallesinde yaşayan vatandaşların ağaç bakımı için bahçelerinde budadıkları dallar ile birlikte ekiplerin belirli periyodlar ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında budanan dalları topluyor. Aylık olarak toplanan yaklaşık 200 ton atık dal, küçük parçalara bölünmek üzere tesislere götürülüyor. Burada ufak parçalara bölünen dallar, yakılmak üzere elektrik üretim tesisine götürülüyor. Burada yakılan dalların ortaya çıkardığı enerjiden üretilen elektrik ile 5 bin ailenin 24 saatlik elektriği üretiliyor. Yapılan çalışmalar ile toplanan atık dalların, ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

“TOPLADIĞIMIZ DALLARI ELEKTRİĞE ÇEVİRİYORUZ”

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Adem Ordukaya,” Tuzla’nın 17 mahallesinden atılan atık dalları topluyoruz. 17 mahallemizde topladığımız dalları, anlaşmış olduğumuz firmaya vererek elektriğe çevirmekteyiz. Tuzla’da aylık yaklaşık 200 ton atık dal toplamaktayız” dedi.

''AYLIK 200 TON MALZEME ALIYORUZ''

Ağaç dallarının parçalara bölündüğü tesisin sorumlusu Alaattin Keleş,” Tuzla Belediyesi’nde aylık ortalama 200 ton malzeme alıyoruz. Oraya koyduğumuz 2 kasaya, ağaç dalları biriktiriliyor. Biz onları dolu boş yaparak alıyoruz. Bu 200 ton atık dalı kırıp, yaktığımız zaman ortalama 5 bin hanenin 24 saatlik elektriğini üretiyoruz” dedi.