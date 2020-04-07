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Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Koronavirüs sebebiyle herkesin evlerde kaldığı şu günlerde Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri, düzenli olarak verdikleri mama ve sularla sokakta aç kalan hayvanlara umut oluyor.

Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Tuzla koronavirüs ile mücadele çalışmalarına devam ederken diğer yandan da sokak havanlarının mama ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye'de yaygınlaşmasından öncede bu görevi her gün düzenli olarak sürdüren Tuzla Belediyesi ekipleri, salgın günlerinde bu çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Koronavirüs salgını sebebiyle rutin işlerinde kısıtlama yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmek için elimizden geleni yaparken, sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Yıllardır zaten her gün sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı yapmaktayız. Ancak COVID 19 ile mücadele tedbirleri kapsamında özellikle evde kal çağrılarına uyup bizlere destek olan vatandaşlarımızın da bizlerle paylaştığı hassasiyetleri de dikkate alarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Tuzlamızın her bölgesinde, sokak hayvanları için günlük mama ve su dağıtımımız özenle sürdürülüyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, biz buradayız. ” şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

COVID 19 ile mücadele kapsamında evlerinde kalarak destek olan vatandaşlarımızdan, sevimli dostlarımız için ne yapabilirim diye düşünen hemşerilerimizin evlerinden çıkmadan, sadece kapılarının önlerine bir kap su ve mama bırakmaları yeterli olacaktır. Tuzla Belediyesi ekipleri mama ve su dağıtımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadıTuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Video Editörü



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