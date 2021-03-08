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  3. Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri 'kademeli normalleşme' dönemine hazırlanıyor

Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri 'kademeli normalleşme' dönemine hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kademeli normalleşme' kararının ardından Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri normalleşme dönemine başladı.

Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri 'kademeli normalleşme' dönemine hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 'kademeli normalleşme' kararlarını açıklayınca Tuzla da normalleşme çalışmalarına başladı.

Tuzla Belediyesi sosyal tesislerinde masalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, tesisler dezenfekte edildi. Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri yarından itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra kademeli normalleşme dönemine geçildiğini belirterek "Çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir" ifadelerini kullanmıştı. Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri bu kararın ardından normalleşme kurallarına göre hazırlandı.  

Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Ayyıldız Sosyal Tesisleri, Orhanlı Sosyal Tesisleri, Orhanlı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, Aydıntepe Sosyal Tesisleri, Palmiye Balık Restaurant, Şelale Park Restaurant, Aşevi, Şifa Sosyal Tesisleri, Tuzla Belediyesi Çay Evi, Aydıntepe Sosyal Tesisleri,  Palmiye Çay Evi, Şelale Park +1 Cafe, dezenfekte edildi. Tesisteki masalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Sosyal tesislere girişte HES Kodu kontrolü yapılacak ve ateş ölçülecek. Ardından mevcut kapasitenin yarısı kadar misafir kabul edilecek.

"MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Ayyıldız Sosyal Tesislerde çalışmakta olan Ercan Aktaş konuşmasında, ”Misafirlerimizi çok özledik. Sosyal tesisimizi açmak üzereyiz. Yarın kısmet olursa açacağız. Misafirlerimizi bekliyoruz. Burada hijyene çok dikkat edeceğiz. Maskeye ve mesafeye çok dikkat edeceğiz. Ürünlerimiz zaten kaliteli ve tüm misafirlerimiz bunu biliyorlar” dedi. Sosyal tesisleri dezenfekte eden Abdi Bedir,” Sosyal tesislerimizin her sabah dezenfekte işlemini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Koronavirüs ve diğer mikropları en hızlı şekilde kıran dezenfektanımız ile tesislerimizi dezenfekte ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri 'kademeli normalleşme' dönemine hazırlanıyorTuzla Belediyesi sosyal tesisleri 'kademeli normalleşme' dönemine hazırlanıyorTuzla Belediyesi sosyal tesisleri 'kademeli normalleşme' dönemine hazırlanıyor

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