Tuzla Belediyesi Spor Haftası'na özel turnuva düzenledi!

Tuzla Belediyesi her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Spor Haftası kapsamında Mehmet Akif Gençlik Gemisi önünde sporseverleri buluşturarak çeşitli spor dalları ile ilgili turnuva düzenledi. Turnuvaya katılanlar kıyasıya bir mücadele içinde girdiler.

DERECEYE GİRENLERE MADALYA VERİLDİ

Spor Haftası kapsamında turnuvaya katılan sporseverler Tuzlalı sporseverler basketbol, voleybol, ayak tenisi gibi kategorilerde mücadele ettiler. Düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi. Ayrıca açık havada Zumba, Pilates ve Spinning dersleri düzenlendi.