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  3. Tuzla Belediyesi, Suriyeli mültecilere desteğini sürdürüyor!

Tuzla Belediyesi, Suriyeli mültecilere desteğini sürdürüyor!

Savaş'tan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kaletepe ve Torun mahallerinde çadırda yaşayan Suriyeli mültecilere Tuzla Belediyesi, Türk Kızılay’ı ve HAYAD Derneği işbirliğiyle gıda kolisi ve giyecek yardımı yaptı.

Tuzla Belediyesi, Suriyeli mültecilere desteğini sürdürüyor!

Her daim savaş mağduru Suriyelilere desteklerini sürdürmeye devam eden Tuzla Belediyesi, Türk Kızılay’ı ve HAYAD Derneği'nin iş birliğiyle tırlarla gıda kolisi ve giyecek yardımı desteği verdi.

Tuzla Belediyesi, Türk Kızılayı Tuzla Şubesi ve HAYAD Derneği’nin işbirliğiyle Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kaletepe ve Torun mahallerinde çadırda yaşayan savaş mağduru Suriyelilere gıda kolisi ve giyecek yardımında bulundu.

Tuzla Belediyesi, Suriyeli mültecilere desteğini sürdürüyor!

''YARDIM ETMEKTEN SON NEFESİMİZE KADAR VAZGEÇMEYELİM''

Tuzla Belediyesi adına dağıtımları Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekçi, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mehmet Metin, HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı ve çok sayıda gönüllü gerçekleştirdi. Ayrıca Tuzla Belediyesi’nin destekleri ile yapılan ve içerisinde, Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ailelerini kaybeden çocukların yaşadığı yetimhanede de çocuklara yiyecek dağıtımı yapıldı. Kaletepe’de bulunan bir mülteci kampında dağıtım yapan ekibi telefon ile arayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İnşallah en kısa zamanda o zulümden kurtulur kardeşlerimiz. Biz de böyle bir yardımı başka yerlere kanalize ederiz. Ama yardım etmekten son nefesimize kadar vazgeçmeyelim” dedi.

Tuzla Belediyesi, Suriyeli mültecilere desteğini sürdürüyor!

“BU İŞ GÖNÜL İŞİDİR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Siz oradayken evden bağlanmaktan hicap duyuyorum. İstanbul’da işlerim vardı. Siz gittiniz, tüm arkadaşlarım oradalar. Orada bulunmayı çok isterdim. Orada bir defa emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten yüreklerin burkulduğu ama yardımları ile beraber bazen insanların eksiklerini tamamlayarak mutluluğa ulaştığı bir nokta. Siz sıfır noktasında olduğunu söylüyorsunuz ama bence sizler zirvedesiniz. Rabbim öncelikle dünyanın en güzel fiili olan yardım etmeyi başaran bütün kardeşlerimden razı olsun. Kızılay’ımızdan yardımsever vatandaşlarımızdan, yardımsever iş adamlarımızdan, emeği geçen herkesten, oradaki HAYAD Derneği’nin oradaki yaptıklarından ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu iş gönül işidir. Bu imece ile halledilir. Hep beraber, millet olarak bize yakışanı yapıyoruz. Rabbim İnşallah en kısa zamanda o zulümden kurtulur kardeşlerimiz. Biz de böyle bir yardımı başka yerlere kanalize ederiz. Ama yardım etmekten son nefesimize kadar vazgeçmeyelim.” dedi.

Tuzla Belediyesi, Suriyeli mültecilere desteğini sürdürüyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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