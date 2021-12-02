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  3. Tuzla Belediyesi Tıbbi Sekreterleri unutmadı, çiçek göndererek sürpriz yaptı

Tuzla Belediyesi Tıbbi Sekreterleri unutmadı, çiçek göndererek sürpriz yaptı

Tuzla Belediyesi, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yapan Tıbbi Sekreterin tamamına çiçek göndererek sürpriz yaptı.

Tuzla Belediyesi Tıbbi Sekreterleri unutmadı, çiçek göndererek sürpriz yaptı

29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla, Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yapan tıbbi sekreterlere sürpriz yapan Tuzla Belediyesi, hastanede görevli tıbbı sekreterlere çiçek hediye etti.

Başkan Yazıcı’ya teşekkür eden Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil, “Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Tıbbı sekreterler bu ekibin en önemli parçalarından biridir. Hastanın ilk kayıtlarını yapan, birçok problemi çözmeye çalışanlar onlardır. Başkanımızın arkadaşlarımızın gününü kutladığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“PANDEMİDE TIBBİ SEKRETERLERİMİZ AĞIR BİR YÜK ÜSTLENDİ”

Sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecinde çok fedakârlık yaptığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu süreçte tıbbi sekreterlerin ağır bir yük üstlendiğini belirterek, tıbbi sekreterlerin Dünya Tıbbi Sekreterler Günü kutlayarak tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.

Tuzla Belediyesi Tıbbi Sekreterleri unutmadı, çiçek göndererek sürpriz yaptıTuzla Belediyesi Tıbbi Sekreterleri unutmadı, çiçek göndererek sürpriz yaptı

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