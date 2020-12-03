Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHayati İnanç, Yunus'un Dilinden programıyla evlere konuk oldu!YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımıFenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?Emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar zamlanacak?Bahçeşehir'de evli çift lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş!Son dakika haberi |Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor!

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar için destek sağlayan Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Vefa Hattı'na gelen taleplere cevap veriyor. Vatandaşların alışverişlerini karşılayan ekipler, gereken ihtiyaçları Tuzlalıların kapısına kadar bırakıyor.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor!

Pandemi döneminde karantinada olan vatandaşlara yardımlarına her zaman devam eden Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla’da Vefa Hattına gelen ihtiyaçları karşılayarak evlere teslimi gerçekleştiriyor.

Tuzla’da yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar, dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını Tuzla Belediyesi Vefa Hattı’na bildiriyor. Vefa Hattı’na bildirilen istekler, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne iletiliyor. Bildirim sonrası karantinada bulunan vatandaşlara telefon yoluyla ulaşan Zabıta Ekipleri, karantinadaki vatandaşların isteklerini öğrendikten sonra Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları doğrultusunda hassasiyetle alışverişlerini yaparak evlerinin kapısına bırakıyor. Özel koruyucu elbiseler giyinerek teslimat işlemi gerçekleştirirken, oluşabilecek bulaş riskinin de önüne geçiliyor. Karantinada bulunan bir vatandaş Vefa Hattı’nı aradıktan sonra ortalama 1 saat içerisinde alışverişi yapılıp kapısına bırakılmış oluyor.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor!

“GENELDE MARKET ALIŞVERİŞİ İSTENİYOR”

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Muhammet Kaş,“Hastalarımız Belediyemize ait Beyaz Masa’yı arayıp taleplerini iletiyorlar. Oradan bize talepler geldikçe biz kendilerine telefonla ulaşıyoruz. Taleplerini alıyoruz ve en kısa sürede isteklerini karşılamış oluyoruz. Genelde market alışverişi oluyor, maske oluyor. Nadiren eldiven oluyor. Dezenfektan ve kolonyada arada bir çıkıyor” dedi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor!

“UZAKTAN TESLİM EDİYORUZ”

Gerekli önlemleri alarak teslimat yaptıklarını belirten Muhammet Kaş,“Vatandaşlar ile telefonda görüşüyoruz. Gerekli taleplerini aldıktan sonra biz poşetler içerisinde eldivenimizi maskemizi takıyoruz. Eğer ki temas gerektirecek bir durum olursa bizim üniformamız var. Onları giyiyoruz ve kendilerine uzaktan teslim ediyoruz” dedi.

Ayrıca Tuzla Belediyesi evinde karantina altında olan vatandaşların yemek ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor!Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor!

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT