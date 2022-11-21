Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri moloz döken bir kamyonu suçüstü yakaladı

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tuzla'nın Yayla Mahallesi'nde bulunan Ecdad Sokak üzerinde kaçak moloz döken bir kamyonu suçüstü yakaladı. Kamyon şoförüne Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

ZABITALAR MOLOZ DÖKEN KAMYONU SUÇ ÜSTÜ YAKALADI

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Tuzla'da bulunan 17 mahalleye kamyonlardan kaçak moloz ve hafriyat atılmasının önüne geçmek için denetimlerini artırarak sürdürüyor. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tuzla'nın Yayla Mahallesi'nde devriye attıkları sırada Ecdad Sokak üzerinde bir kaçak döküm ihbarı aldılar. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kaçak döküm yapan kamyon şoförünü suçüstü yakaladılar. Yakalanan kamyon şoförüne, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.