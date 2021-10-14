Tuzla Belediyesi’nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde dersler geçtiğimiz hafta başladı.

7 merkezde düzenlenen seminerlerde okula ilk adım, pandemi ve çocuk, temek afet bilinci, aile içi iletişim gibi farklı branşlar yer aldı. Eğitim alan anneler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya düzenlenen seminer için teşekkür ettiler.

“SEMİNERLERE KATILAN TÜM ANNELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Eğitimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Personeli,” Bu hafta 3-6 yaş arasındaki çocuklarımız sınıf için etkinlikleri yaparken, annelerimiz için de seminer haftası olarak planlandı. Okula ilk adım, pandemi ve çocuk, temel afet bilinci, aile içi iletişim gibi birçok konularda seminer düzenleyerek eğitimler verdik. Seminerlerimize katılan tüm annelerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda 950 çocuğumuz ve 950 annemiz eğitim alıyorlar. Bu hafta seminer haftası olarak planlandığı için seminer olarak devam etti. Önümüzdeki hafta itibariyle annelerimiz kendi alanları doğrultusunda seçtikleri kurs üzerinden eğitimlerimiz devam edecek” dedi.