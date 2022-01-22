Tuzla Belediyesi’nden memuruna yüzde 120 Sosyal Denge zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandı Tuzla Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 6. Dönem Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Memurların haklarında iyileştirme yapılamasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “BEM-BİR-SEN ile Memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş %120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık.” dedi.

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