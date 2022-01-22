Tuzla Belediyesi’nden memuruna yüzde 120 Sosyal Denge zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandı
Tuzla Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 6. Dönem Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Memurların haklarında iyileştirme yapılamasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “BEM-BİR-SEN ile Memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş %120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık.” dedi.
Tuzla Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 6. Dönem Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
İmza törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve BEM-BİR-SEN 8’nolu Şube Başkanı Faruk Demir katıldı.
İmzalanan sözleşme kapsamında, Tuzla Belediyesi memur personeline sosyal denge sözleşmesinde Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Dördüncü Bölüm-Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin 1. Maddesindeki %120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağlandı.
TAVAN TUTAR ÜZERİNDEN DESTEK SAĞLADIK
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “BEM-BİR-SEN ile Memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş %120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.