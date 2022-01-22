SupSport Projesi için bilgilendirme semineri düzenlendiTuzla Belediyesi’nden memuruna yüzde 120 Sosyal Denge zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı! Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyorSistem Mühendisi(Üretim) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki skandal rüşvet olayının ayrıntıları ortaya çıktı! Her şeyi organize etmişlerTemassız kredi ve banka kartı olanlar dikkat! İşlem limiti 500 TL'ye yükseltildiÜmraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tuzla Belediyesi’nden memuruna yüzde 120 Sosyal Denge zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandı

Tuzla Belediyesi’nden memuruna yüzde 120 Sosyal Denge zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandı

Tuzla Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 6. Dönem Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Memurların haklarında iyileştirme yapılamasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “BEM-BİR-SEN ile Memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş %120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık.” dedi.

Tuzla Belediyesi’nden memuruna yüzde 120 Sosyal Denge zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandı

Tuzla Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 6. Dönem Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve BEM-BİR-SEN 8’nolu Şube Başkanı Faruk Demir katıldı.

İmzalanan sözleşme kapsamında, Tuzla Belediyesi memur personeline sosyal denge sözleşmesinde Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Dördüncü Bölüm-Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin 1. Maddesindeki %120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağlandı.

TAVAN TUTAR ÜZERİNDEN DESTEK SAĞLADIK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “BEM-BİR-SEN ile Memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş %120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Tuzla Belediyesi’nden Memuruna %120 Sosyal Denge Zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandıTuzla Belediyesi’nden Memuruna %120 Sosyal Denge Zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT