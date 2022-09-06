Tuzla Belediyesi'nden öğrencilere büyük jest! Tüm öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtılacak!

Tuzla Belediyesi okulların açılmasına az bir zaman kala Gönül Elleri Çarşısı ile birlikte okul çağındaki tüm öğrenciler için kırtasiye malzemeleri hazırladı.

Rukiye Karapunar
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Tuzla Belediyesi'nden öğrencilere büyük jest! Tüm öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtılacak!

Tuzla Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan ilçe genelinde bulunan 78 okulda okuyan toplam 50 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine okulların açılması ile birlikte çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtılacak. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla Gönül Elleri Çarşısı tarafından gerçekleştirilen projede hazırlanan setler okul kitapları ile birlikte dağıtılacak.

EĞİTİM ÖĞRETİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Gönül Elleri Çarşısı ekipleri tarafından büyük bir özveri ile hazırlanan setlerin yapıldığı alanı ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "2022-2023 yılı eğitim öğretim başlıyor. Dolayısıyla evlerde tatlı bir telaş var. Bu telaş bizlerde de var. Yeni dönem başlamadan önce okullarımızın boya, badana ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da öğrencilerimize defter, kalem, eğitim seti hazırlıklarını tamamlama telaşı içerisindeyiz. Bu eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, en değerli varlığımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden bir eğitim öğretim yılı başlarken, kitap telaşı başlardı. 2003-2004 yılından sonra bu telaş ortadan kalktı. Hükümetimizin almış olduğu bir kararla eğitim öğretim döneminde kullanılacak kitaplar, öğrencilerimiz okullarına başlamadan sıralarında hazır olmaya başladı. Bu dünyada devrim niteliğinde bir karardı. O dönemde eğitim öğretimde eşitlik felsefesi ile yola çıkılan bu kampanyada da büyük bir başarı elde edildi. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlanmış oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

TUZLA'DA EĞİTİM GÖRENLERE EĞİTİM SETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile okul kitaplarının masalarda hazır bir şekilde bulunacağının altına çizen Yazıcı "Bu da devrim üzerine devrimdir. İnşallah bu kararla da artık yardımcı kitaplar sıraların üzerinde olacak. Biz de bunun üzerine bir hazırlık yapalım dedik. Tuzla’daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerimize bu kitapların yanında defterler, kalemler, silgiler gibi eğitim setlerini hazırladık. Bütün öğrencilerimiz kitaplarla beraber bu setleri sıralarında bulacaklar. İlköğretimde 18 bin 500 öğrenci, ortaöğretimde yaklaşık 16 bin 500 öğrenci ve lisede 15 bin öğrencimiz bu eğitim setlerini kitaplarla birlikte sıralarında bulacaklar.” şeklinde konuştu.

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "Ayrıca, yaklaşık 12 yıldır devam ettiğimiz Tuzla’da yaşayan, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına vermiş olduğumuz çanta hediyemizi bu sene de vereceğiz. Yaklaşık 4 bin ailenin çocuklarına okul çantalarını hediye edeceğiz” şeklinde de açıklama yaptı.

Tuzla Belediyesi'nden öğrencilere büyük jest! Tüm öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtılacak!

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