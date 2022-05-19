Tuzla Belediyesi'nden özel çocuklar için özel etkinlik! Metin Şentürk sahne aldı, keyifli anlar yaşandı

Vatandaşların sosyal yaşamını düşünen etkinlikleriyle adından söz ettiren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı unutulmaz bir programa imza attı. İlçe genelinde yaşayan ve takibi yapılan özel çocuklar, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin 65 yaş üstü büyükleri, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden minikler ile çok sayıda Tuzlalı vatandaş, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hem de Engelliler Haftası’nı Metin Şentürk'ün katıldığı programla kutladılar.

METİN ŞENTÜRK VE ŞADİ YAZICI ARASINDA KEYİFLİ SOHBET

Metin Şentürk'ün konser salonundaki gençlerle yaptığı sohbet keyifli anlar yaşatırken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Metin Şentürk’e ‘Konserde beni görmediniz mi?’ dedi. Metin Şentürk’te Başkan Yazıcı’ya gülerek,” Gözden kaçırmışız başkanım’ diye yanıt verdi. İkilinin keyifli anları kameralara yansıdı.

YAZICI: TOPLUMA BÜYÜK MOTİVASYON VEREN BAŞKA BİR SANATÇI TANIMADIM

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, programa katılan Metin Şentürk hakkında, “Ben bu kadar pozitif, hayata dair bu kadar mesaj veren, bana ve bütün topluma büyük motivasyon veren bir sanatçı tanımadım” ifadelerini kullandı. Yazıcı'nın sözleri üzerine konuşan Metin Şentürk ise,” Başkanım çok güzel bir kültür merkezi yapmışsınız, tam benim göz zevkime göre” dedi.