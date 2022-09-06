Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!

Tuzla Belediyesi tarafından 10 yılı aşkın süredir devam ettirilen eğitim desteği projesi bu sene de devam ediyor. Destekte üniversiteye giden binlerce öğrenci yararlanabilecek.

Rukiye Karapunar
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Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!

Tuzla Belediyesi tarafından geleneksel bir hale gelen ve yıllardır devam ettirilen eğitim desteği programı ile bu sene de üniversiteye giden öğrencilerin yüzü gülecek. Binlerce üniversite öğrencisinin bu projeden yararlanması için yapılması gerekenler be başvuru şartları ile ilgili de bilgilendirmeler yapıldı.

2 BİN LİRALIK DESTEK SAĞLANACAK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın desteleri ile 2010 yılından itibaren Tuzla Belediyesi’nin eğitim desteğine başvuran 30 bin üniversite öğrencisine toplam 22 milyon liralık eğitim desteği sağlanırken bu sene de üniversite öğrencileri 2 bin liralık maddi destek sağlanacak. Öğrenciler öğrenim desteğine, Tuzla Belediyesi e-Belediye hizmetleri internet sitesinden ya da Tuzla Belediyesi Beyaz Masa üzerinden başvurular yapılabilecek.

TUZLA İAMETGAHLI TÜM ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLİYOR

2010 yılından beri devam ettirilen eğitim desteği hakkında konuşan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerimize yıllık 2 bin lira destek vererek, bu desteğimizi sürdürüyoruz. Eğitime vermiş olduğumuz bu destekten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz öğrenci belgelerini alarak, Tuzla ikametgahı ile Beyaz Masa veya online olarak başvuru yaparlarsa bundan faydalanabilirler." dedi.

"MUHAKKAK TUZLA KART VE TUZLA GENÇ KART ALIN"

Tuzla'da bulunan üniversitelere ve Tuzla'da yaşamak için buraya yerleşecek olan öğrencilere seslenen Başkan Yazıcı "Tuzla sınırlarında bulunan üniversitelere eğitim için dışarıdan gelen öğrencilerimize şunu söylemek isterim. Muhakkak Tuzla Kart ve Tuzla Genç Kart alın. Bu kart ile 9 sosyal tesisimizden faydalanabilirsiniz. Bunun yanında Buz Pateni, Bowling gibi tüm sosyal imkânlarımızdan faydalanarak Tuzla’da yaşamanın ne kadar güzel olduğunu hep birlikte deneyimleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

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