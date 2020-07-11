Tuzla Belediyesi'nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi!

Tuzla Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Koronavirüs önlemleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak bir araya gelen Tuzla Belediye Meclisi’nde 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bir yıl boyunca yapılan rutin belediye hizmetleri, kültür, sanat, spor etkinlikleri, çocuklar ve gençler ile yürütülen etkinlikler ve eğitim çalışmaları, Tuzla’nın geleceğine dair yeni projeler ve Koronavirüs sürecinde yapılan çalışmalar hakkında görüşüldü.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün pandemi nedeniyle yeri ve ortamı farklı olsa da, 2019 faaliyet toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Vizyon ve misyonumuzda çağın gerekliliklerine uygun hayat kalitesini sunan lider belediyecilik anlayışı ve bunun ötesinde sosyal ve katılımcı belediyecilikte yönetişim denilen herkesin katıldığı yönetim sistemini uygulamaya çalışıyoruz. Sivil Toplum Örgütleri, Kent Konseyi, Gönül Elleri, kadını genci erkeği her kesimi ile katılımcı bir belediye anlayışı ve çağın gerektirdiklerini uyguluyoruz. Yapay zekaya, big dataya kadar varıncaya dek blok tabanlı sistemler kurarak geleceğe dair vizyon şehirler oluşturmak görevimiz olmalı. Teknolojiyi bilgi birikimini ortaya koymadan hiçbir yere varamayız. İlk günden itibaren kurumsal toplumsal kentsel ve kent otomasyon, arşiv, Ip santralimizi altyapımızı çağa uygun olarak hazırladık” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Bir yıl içerisinde vaatlerin %26’sının hayata geçirdik. Projeler ve çalışmalar ile birlikte kültür, sanat, spor, eğitim çalışmalarında yeni fikirlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rutin belediye hizmetlerimizin yanı sıra Temel Bilimler Üniversitesi için sanayi ve akademisyenlerin bir arada olduğu üniversite kurma çalışmalarıyla eğitim alanında projelerimize devam ediyoruz. İlçemizde bulunan mahallede sosyal yardımlardan eğitim çalışmalarına, alt yapı ve üst yapı çalışmalarından e-belediyecilik hizmetlerine kadar çalışmalarımız sürüyor. Tuzla Marina uluslararası bir projeydi. İlk ve tek olan projelerimizle hizmete açtığımız merkezlerimizden olan Şelale Eğitim Parkı içerisindeki Bilim Merkezinde kodlama ve programcılık eğitimleri yapmaya devam edeceğiz. İstanbul’da Tuzla Belediyesi olarak sokak hayvan bakımı ve mama dağıtımı konusunda ilk sıralardayız. Bugüne kadar yapılan 7 okula yeni dönem içerisinde 3 okul daha yapılacak.

Merkezinde insan olan ve sadece bugünü ilgilendiren değil, bundan 15 sene sonra etkisi olacak başta eğitim olmak üzere toplumsal projelerle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Eğitim çalışmalarına destek verirken çocuk ve gençler üzerine projeler sürecek. Hem akıllı şehirler için alt yapı kurarken, hem de geleceğe dair yatırımlar ile faaliyetlerimizi şekillendireceğiz.” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Tülay Kalav, CHP Grup Başkan Vekili Düzgün Acar, MHP Grup Başkan Vekili Volkan Beşiroğlu ve İYİ Parti adına Akın Gürkan’ın partileri adına söz alarak faaliyet raporuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın grup temsilcilerinin konuşmalarının ardından gelen soru ve eleştirileri yanıtlamasından sonra oylamaya geçildi. Tuzla Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu oylamasında toplam 38 oy kullanılırken, 23 kabul ve 15 ret oyu alan Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.