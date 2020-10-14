Tuzla Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi açıklandı!

Tasarruf ve yatırıma odaklı olan 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, Tuzla Belediye Meclisi’nin yaptığı 7’inci seçim dönemi, 2’inci toplantı yılı, Ekim ayı toplantılarının 3’üncü birleşiminde 397 Milyon 800 Bin TL olarak belirlendi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen oturumda 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe teklifi görüşüldü. Tuzla Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 397 Milyon 800 Bin TL teklifi AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilirken CHP Meclis Üyeleri ret oyu kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı hem tasarruf hem de yatırıma odaklı 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi’nin hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

GEÇTİĞİMİZ İKİ DÖNEMDE VAATLERİMİZİN %99'UNU TAMAMLADIK

2021 yılı bütçesinin %22’lik gibi büyük bir kısmını yatırım harcamalarına ayırdıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, “Geçtiğimiz iki dönemde vaatlerimizin %99’unu tamamlayan ender belediyelerden biriyiz. Yine yatırım harcamalarına ayırmış olduğumuz bu pay ile önümüzdeki dönem için verdiğimiz vaatlerin tamamını, vadettiğimiz sürenin de öncesinde bitirmenin arzusu ve şevkiyle çalışmaya devam ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinde verdiğimiz vaatlerimizi %30 unu 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık.” dedi.

BÜTÇE SON 10 YILDA 8 KAT BÜYÜDÜ

Tuzla Belediyesi Meclisi’nde alınan karar ile birlikte Tuzla’nın 2021 yılı bütçesi 397 Milyon 800 Bin TL oldu. Alınan karar ile birlikte Tuzla Belediyesi’nin bütçesi son 10 yılda 8 kat büyümüş oldu. Belirlenen toplam bütçenin yüzde 22’lik kısmı olan 88 Milyon 562 Bin TL yatırım harcamalarına ayrıldı. Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazcı, son 10 yılda Tuzlalılar vermiş olduğu vaatlerin %99 tamamlama başarısı gösterdi. 2019 Yerel Seçimleri öncesinde verilen vaatlerin yüzde 30’u da tamamladı.