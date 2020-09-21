Tuzla Belediyesi'nin 'Askıda Tablet' kampanyasına bir destek de Ahmet Hakan'dan geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın başlattığı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve başarılı gazeteci Cüneyt Özdemir'in gibi isimlerin destek verdiği "Askıda Tablet" kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor.

Cüneyt Özdemir’in "Şadi bey bu konuda çok duyarlı, bize haber gönderdi, biz sizin adınıza 50 tane tablet bağışlayacağız, dedim işte budur. Ben bu kampanyaları milli kampanyalar olarak değerlendiriyorum. Eğitim ve sağlıkta asla kaybetmeyen kampanyalar" ifadeleriyle verdiği destek sonrası şimdi de Hürriyet Gazetesi köşe yazarı ve CNN Türk'te yayınlanan “Tarafsız Bölge” programının moderatörü Ahmet Hakan da başlatılan Askıda Tablet kampanyasını köşesine taşıyarak destek verdi.

"KEŞKE BU KAMPANYA TÜM TÜRKİYE'YE YAYILSA"

Köşesinde "Keşke her belediye böyle kampanya yapsa" başlığıyla bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın harika bir kampanya başlattığını ifade ederek tablet bağışlayanlar ile tablet ihtiyacı olanları bir araya getiren organizasyona ilişkin "Mükemmel bir düşünce… Ama tabi ki sadece Tuzla için geçerli. Keşke bu kampanya, tüm Türkiye’ye yayılsa... Keşke tüm belediyelerimiz hiçbir komplekse kapılmadan bu güzel kampanyanın aynısını kendi şehirlerinde ve ilçelerinde başlatsa..." ifadelerine yer verdi.