Tuzla Belediyesi'nin Hatay'a destekleri bitmiyor! Bölgeye konteyner kent ve aşevi kuruldu!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası tüm Türkiye bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri de depremin ilk gününden beri bölge halkına desteklerini göstermeye devam etti. Bu kapsamda deprem bölgelerine 175 tır gönderen Tuzla Belediyesi, iş makineleri, mobil duş ve tuvaletler, çöp konteynerleri, 126 personel ile bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Hatay’a giderek aşevi ve lojistik çadırını ziyaret etti. Ayrıca Hatay’a kurulacak konteyner kentin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

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BÖLGEYE AŞEVİ VE TEMİZLİK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Tuzla Belediyesi Aşevi’nde 2 öğün olarak pişirilen yemekler, Hatay Kırıkhan’daki depremzedelere dağıtılıyor. Ekipler, kırsal kesimde yaşayan depremzedelere de sıcak yemekleri ulaştırmayı da ihmal etmiyor. Aynı zamanda Tuzla Belediyesi su tankerleri ile de kırsal kesimlere temiz su desteği sağlanıyor. Tuzla Belediyesi temizlik personelleri de Hatay’da çöp toplama çalışmalarını sürdürürken çadır kentlerde de bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor.