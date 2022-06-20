Tuzla Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocuklara karne etkinliği
Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri'nde çeşitli dallarda eğitim gören çocuklar için eğitim öğretim döneminin sonra ermesi dolayısıyla karne etkinliği düzenlendi.
2021-2022 eğitim öğretim döneminin geçtiğimiz Cuma günü sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci yaz tatiline başladı. Tuzla'da yaşayan 8-14 yaş aralığında olan ve Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocuklar için de eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile karne töreni düzenlendi. Düzenlenen karne töreninde öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı.
BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI ÇOCUKLARI TEBRİK ETTİ
Tuzla Bilgi Evleri'nde düzenlenen karne töreninde çocuklar, ‘Karneyi aldık, madalyayı kaptık’ etkinliği kapsamında öğrencilere madalyaları takdim edildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da başarıları dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.