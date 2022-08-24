Tuzla Bilgi Evleri'nde yıl sonu sergisi! Robotik kodlama eğitimi sergisine yoğun ilgi!

Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nin yaz sonu sergisi Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi2nde Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından yoğun ilgi gördü.

Rukiye Karapunar
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Tuzla Bilgi Evleri'nde yıl sonu sergisi! Robotik kodlama eğitimi sergisine yoğun ilgi!

Tuzla Belediyesi tarafından kullanıma açılan ve okul çağındaki öğrencilerin yaz tatili boyunca hem öğrenip hem de eğlenmelerini sağlayan Bilgi Evleri'nde yıl sonu dolayısı ile Tuzla Rumeli Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Robotik kodlama eğitimi alan öğrencilerin yaptıkları çalışmaların düzenlendiği programa yoğun ilgi gösterildi.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN ŞADİ YAZICI İLE SOHBET ETTİ

Tatil dönemi boyunca 8-14 yaş aralığındaki okul çağı öğrencilerinin 5 merkez ve 40 farklı branşta aldıkları eğitimler ile yaz tatili dolu dolu geçirilmiş oldu. Robotik kodlama eğitim alan öğrencilerin yıl sonu sergilerine katılan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukların standlarını gezerek sohbet etti, tavsiyelerde bulundu ardından öğrenciler ile pasta kesti.

ÇOCUKLAR GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Sergi açılışında konuşma yapan Şadi Yazıcı ” Bilgi Evi’nde 8 yılı tamamladık. 40’dan fazla farklı branşta çok güzel işler yapılıyor. Çocuklarımıza okulun dışında bir üçüncü adres belirtmek konusunda çok önemli. Bilgi Evi, Kişisel gelişim, toplumsal adaptasyonu ve hayat adaptasyonu sağlıyor. Gelecekteki Tuzla’yı oluşturacak nesilleri ve toplumu oluşturacak bireyleri, ağaç yaşken eğilir modeliyle çocuklarımızı geleceğe hazırlama konusunda elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİREYLERİMİZİN VERİYİ İŞLEYECEK BİLGİYE İHTİYACI VAR"

Her çocuğun bilgisayar kullanmayı öğrenmesini, robotik kodlama ile ilgili eğitimler alarak kendini geliştirmesini vurgulayan Başkan Yazıcı "Her yerde söylüyorum. Kodlama gelecekte yaşayacağımız akıllı şehir, akıllı dünya, akıllı evler gibi konularda kodlama artık olmazsa olmaz hayatımızda yer alacak. Bilgisayar programlama ve kodlama her meslek için çok kıymetli olacağına inanıyorum. Bireylerimizin veriyi işleyecek bilgiye ihtiyacı var. Kodlama dahil, bilgisayar programcılığı konusunda da elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tuzla Bilgi Evleri'nde yıl sonu sergisi! Robotik kodlama eğitimi sergisine yoğun ilgi!Tuzla Bilgi Evleri'nde yıl sonu sergisi! Robotik kodlama eğitimi sergisine yoğun ilgi!

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