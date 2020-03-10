Tuzla, Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşatıyor

Çanakkale Ruhu Tuzla’da adlı sergiyle başlatılan 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri, Tuzla'dan yoğun ilgiyle karşılandı. 7'den 70'e tüm Tuzlalıların katılım gösterdiği sergide Çanakkale savaşını, cephelerin atmosferini ve Anadolu insanının yaşantısını temsil eden dekor, görseller ve maketler yer alıyor.

Savaş atmosferinin canlandırıldığı sergi koridorunda Anadolu köy evlerindeki yaşam, cepheler, ilk yardım çadırları, Seyit Onbaşı’nın top mermisi ve tabyalar canlandırılıyor. Dönem şartlarını birebir yansıtmayı hedefleyen sergide, ziyaretçilere dönem kıyafetleri ile Mehmetçiği canlandıran görevliler de eşlik edecek.

Sergide alanında kurulan sahnede, cephelerde yaşanan gerçek olayların hazin hikayeleri tiyatro oyuncuları tarafından canlandırılıyor. Savaş döneminin zor şartlarını yansıtan sergide etkinliğe katılan ziyaretçilere, Mehmetçiğin cephedeki azığını temsilen buğday ekmeği ikram ediliyor.

Açılışı Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Çelikel tarafından gerçekleştirilen sergiye özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Sergi alanını büyük bir ilgi ile gezen çocuklar, anlatılan cephe hatıralarını ilgiyle dinlediler. Sergiyi çok beğendiklerini ve oluşturulan atmosferden oldukça etkilendiklerini ifade eden ziyaretçiler, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya bu anlamlı programdan dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.

Çanakkale ruhunun Tuzla’da yaşatılması ile ilgili düşüncelerini dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bugün yaşanan olayların doğru değerlendirilmesi ve geleceğe daha isabetli yön verilebilmesi için tarih bilincinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “ özellikle Çanakkale Zaferi gibi dünyayı hayrete düşüren ve düşmanda bile hayranlık uyandıran bir destanın yeni nesillere aktarılması en önemli vazifelerimiz arasındadır.

Çanakkale Zaferi tarihin seyrini değiştiren yakın tarihimizin en önemli hadiselerindendir. Ülkemizde hür yaşamak için milletimizin çektiği acıların bugün bile içimizi titrettiği ve yüz binlerce şehidimizin kahramanlıklarını yaşananlardan dersler alarak gençlerimize aktarmaya devam edeceğiz.

Ay boyunca sürecek etkinliklerimize tüm halkımızı ve özellikle çocuklar ile gençleri bekliyoruz” sözleriyle herkesi etkinliklere davet etti.

Çanakkale Ruhu Tuzla’da sergisi Şifa Park AVM’de 15 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.