Tuzla, Çocuk Girişimciler Çarşısı’nın ikincisi bu sefer depremzede çocuklar için açıldı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 8-14 yaş çocukların, girişimciliği öğrenmesi, ticari ahlakın yerleşmesi, eskinin değerlendirilmesi, geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla başlattığı Çocuk Girişimciler Çarşısı’nın ikincisi bu sefer depremzede çocuklar için açıldı

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Tuzla, Çocuk Girişimciler Çarşısı’nın ikincisi bu sefer depremzede çocuklar için açıldı

Tuzla Marina’da iki gün sürecek çarşının açılışını çocuklarla birlikte yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Çocuk Girişimciler Çarşısı’nda yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin deprem bölgesinde yaşayan çocuklara gideceğini ifade ederek, “Buradaki elde edilecek kazançlarla deprem bölgesindeki depremzede çocuklarımıza da katkı sağlayacaklar. Bu da sosyal sorumluluk ve insani açıdan önemli bir şeydir. Bu açıdan da bakıldığında aslında projenin birçok yönü var” dedi.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 8-14 yaş çocukların, girişimciliği öğrenmesi, ticari ahlakın yerleşmesi, eskinin değerlendirilmesi, geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla başlattığı Çocuk Girişimciler Çarşısı’nın ikincisi bu sefer depremzede çocuklar için başladı. Öğrencileri evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyalarını, Tuzla Belediyesi tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilen stantlarda satışa sundular. 500 çocuğun katıldığı çarşıda satışlardan elde edilen gelirler, Tuzla Belediyesi tarafından çarşı girişine konulan kumbaralara atılarak, depremzede çocuklara ulaştırılacak. 2 gün sürecek Çocuk Girişimciler Çarşısı, Tuzla Marina’da ziyaretçilerine açık olacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alisreisoğlu da çarşıyı gezerek çocuklarla sohbet ettiler.

DR. ŞADİ YAZICI, "BUGÜN GİRİŞİMCİ ÇOCUKLARIMIZLAYIZ

Etkinlik hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün girişimci çocuklarımızlayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 2’nci kez düzenlemiş olduğumuz Çocuk Girişimciler Çarşısı aslında bir tecrübe kazanma, bir deneyimleme laboratuvarıdır. Çocuklarımızı hayata erken başlatan bu proje ile onlara bir malın, ürünün değere çevrilmesini, girişim ve bireysel gelişimlerini amaçlıyoruz. Aynı zamanda buranın özelliği, kendisinin sahip olduğu eski bir eşyayı, ürününü başka birilerine verebilmek ve o başka birisine verirken de bunu en iyi şekilde ekonomik değere çevirebilmek. Ama bir başka özelliği ise ikinci defa kullanıma geçen her bir ürün demek, enerji tasarrufu demektir. Bu da dünyanın daha sürdürülebilir olması demektir” açıklamasını yaptı.

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“BURADAKİ ELDE EDİLECEK KAZANÇLARLA DEPREM BÖLGESİNDEKİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZA DA KATKI SAĞLAYACAKLAR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Buradaki elde edilecek kazançlarla deprem bölgesindeki depremzede çocuklarımıza da katkı sağlayacaklar. Bu da sosyal sorumluluk ve insani açıdan önemli bir şeydir. Bu açıdan da bakıldığında aslında projenin birçok yönü var. Katılan bütün öğrencilerimize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımıza daha sürdürülebilir bir gelecekle daha yaşanabilir bir geleceği, bireysel gelişimlerini en iyi noktaya kadar geliştirmiş bir dünyayı hep birlikte kuracağız. Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık projesi için de çok önemli bir katkı sağlaması bizim için dünyaya armağan edilecek bir adım olduğunu da düşünüyor, herkese hayırlı olsun diyorum.”

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bu çarşının faydasını, çocuklarımızın karakterlerine ve gelişimlerine katkısına olan inancımla heyecan taşıyorum. Bunu paylaşmak istiyorum. Bu fuar kendi oyuncaklarını birbirlerine satarak girişimcilik ruhunu geliştirsin diye başladı” dedi.

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