Tuzla'da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!

Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu ameliyatı olan hastalar fenalaştı. O hastalardan birisi ise vefat edince ortalık karıştı. Aynı işlemi yaptıran diğer hastalar ise, "250 mağdur, ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz şu anda” dedi.

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Tuzla'da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!

İstanbul Tuzla'da Özel Gisbir Hastanesi'nde farklı tarihlerde mide botoksu yaptıran bazı hastalar fenalık geçirmeye başladı. Çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomların görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, mide botoksu yaptıran hastaların çoğunun İstanbul’da ve İzmir'de başka bir özel hastanede ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerde toplamda 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi. 25 Şubat tarihinde ameliyat olan ve Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova, geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetti.
Tuzla' da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!

"250 MAĞDUR, ÖLÜMÜNÜ BEKLEYEN İNSANLAR GİBİYİZ"

Mide botoksu yaptıran ve sağlık sorunları olduğunu söyleyen bir kadın hasta, “Bizler botoks mağdurları olarak bugün hastaneye gidemedik. Kalkamıyoruz ya da yürüyemiyoruz vesaire. Bir arkadaşımızı kaybettik bugün. Çok üzüldük, bu bize moral olarak sıkıntı oldu. 250 mağdur, ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz şu anda. Bizim bir grubumuz var, grubumuzdaki konuşmalar da böyle. Ben bugün o hastanenin önüne gidip, o insanların acısına ortak olmayı istedim ama kalkamadığım için gidemedim. Lütfen bu işin peşini bırakmayın. İnsanlar çok mağdur oldu çünkü” dedi.

Tuzla' da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!

HASTANE YETKİLİLERİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Türkmenistanlı kadının ölümünün ardından hastane yetkilisi doktorlar C.C.E. ve M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'taksirle öldürme' suçundan işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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