Tuzla depreme dayanıklı mı? Tuzla'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Tuzla Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Tuzla’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Tuzla için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 10 ile 2 bin 882 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 39 ile 11 bin 139 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 51 ile 14 bin 347 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

Tuzla depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Tuzla genelinde çok ağır hasarlı 446, ağır hasarlı bin 370, orta hasarlı 5 bin 625, Hafif hasarlı ise 13 bin 449 şeklinde yer aldı.

446 1.370 5.310 8.239

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AKFIRAT 1 11 65 117 ANADOLU 0 4 23 48 ASKERİ BÖLGE 0 0 0 0 AYDINLI 41 176 821 1.481 AYDINTEPE 11 38 191 458 CAMİ 26 73 250 278 EVLİYA ÇELEBİ 19 65 255 395 FATİH 1 5 32 72 İÇMELER 14 43 193 344 İSTASYON 46 98 312 450 MESCİT 5 27 123 197 MİMAR SİNAN 77 199 586 717 ORHANLI 12 72 332 526 ORTA 3 24 138 274 POSTANE 56 183 737 1.001 ŞİFA 103 238 673 733 TEPEÖREN 8 49 287 595 YAYLA 23 65 292 553 TOPLAM 446 1.370 5.310 8.239

Tuzla'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AKFIRAT 0 0 0 2 ANADOLU 0 0 0 1 ASKERİ BÖLGE 0 0 0 0 AYDINLI 22 12 87 188 AYDINTEPE 12 6 34 72 CAMİ 11 6 33 61 EVLİYA ÇELEBİ 9 4 27 56 FATİH 0 0 0 0 İÇMELER 8 5 27 54 İSTASYON 29 19 80 149 MESCİT 1 1 7 17 MİMAR SİNAN 57 43 159 293 ORHANLI 1 1 6 12 ORTA 1 0 4 13 POSTANE 17 10 65 130 ŞİFA 81 50 218 392 TEPEÖREN 0 0 2 4 YAYLA 19 12 59 121 TOPLAM 268 169 808 1.565

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Tuzla geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI A KFIRAT 142 ANADOLU 43 ASKERİ BÖLGE 0 AYDINLI 3.467 AYDINTEPE 1.119 CAMİ 729 EVLİYA ÇELEBİ 931 FATİH 43 İÇMELER 725 İSTASYON 1.930 MESCİT 371 MİMAR SİNAN 3.143 ORHANLI 157 ORTA 429 POSTANE 1.878 ŞİFA 4.163 TEPEÖREN 332 YAYLA 1.815 TOPLAM 21.417

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Tuzla ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Tuzla Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Tuzla’da hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Tuzla Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.