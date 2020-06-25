Tuzla, drone ile haşereyle mücadelede devam ediyor!

Mart Ayı'ndan beri haşereler için ilaçlama çalışmalarında hız kesmeyen Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde sinek, sivrisinekler ve diğer haşerelere karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Tuzla'nın 17 mahallesinde periyodik ilaçlama çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi, bu sene bir ilki gerçekleştirerek drone yardımıyla sivrisineklere yuva olan dere, göl, kanal gölet, bataklık, çöp konteyneri, su kuyuları ve sazlık gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlar gelen şikayet ve talepleri değerlendirerek bunlar üzerine çalışmalarına yön veren Tuzla Belediyesi, vatandaşların da alınacak küçük tedbirlerle bu mücadeleye destek olması gerektiğine dikkat çekiyor.

''DRONE İLE ZOR İLAÇLANACAK BÖLGELERİ İLAÇLIYORUZ''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bilim ve teknolojiden faydalanarak, Tuzla’da drone ile ilaçlama yaptık. Yaz gelince sinek ve diğer haşerelere karşı mücadele veriyoruz. Larva mücadelesini birçok noktada sinek kaynağı dere göl çayır sulak arazilerde sürdürüyoruz. Drone ile özellikle ulaşmakta zorluk çektiğimiz yürüyerek zor ilaçlanacak bölgeleri ilaçlıyoruz. Zorlu bölgelerde ilaçlamayı araçlarla ve gerektiğinde drone ile yapmaya devam edeceğiz. Akıllı dünya, akıllı şehir ve akıllı ilçe olarak da birçok yeni uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

''TEDBİR ALMAK EN İYİ MÜCADELE YÖNTEMİDİR''

COVID 19 sürecinin kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman çok ihtiyacımız olduğu gibi, sinek ve larva mücadelesinde de kişisel tedbirlerin alınması konusunda iş birliğine her zaman ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyorum”dedi.

