Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali Başladı! Yeşilçam efsanelerinin de yer aldığı festivalde Ahmet Cin: "Gençlere kültürümüzü özümsetip, geleceğe birlikte adım atmalıyız"

Türkiye’nin yedi bölgesinden katılan El Zanaatkârları, Sahaflar ve Antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam’ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenecek “Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali” kapılarını açtı.

Tuzla Marina’da düzenlenen açılış programına, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Yeşilçam’ın usta sanatçıları, Yavuz Karakaş, İhsan Gedik, Mustafa Uzunyılmaz, Hasan Gökalp, Selçuk Özer, Tuncay Akça, Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Necdet Kökeş, Meral Konrat, Ali Özel ile birlikte çok özel ziyaretçiler katılım gösterdi.

Açılış töreninde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Tuzla Belediyesi Engelsiz Korosu mini bir konser verdi. Ayrıca festivalin açılışında gelirinin tamamının yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteği sağlamak amacıyla mezat düzenlendi. Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla’da çok iş yaptık. Çok gayret gösterdik. Şehrimizi değiştirdik. Eğer ki gençliğin gelişimine geleceğe adım atacak donanımına katkı sağlamazsak bizim yaptığımız işin hiçbir anlamı olmaz” dedi.

"GENÇLERLE BİRLİKTE GELECEĞE ADIM ATMALIYIZ"

Herkesin potansiyel bir engelli olduğunu ve herkesin engelliler gününü kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”Bugün bizim başlattığımız Gençlik ve Kültür Festivali 15 gün boyunca devam edecek. Sanatçılarımızın, zanaatkarlarımızın, geçmişten gelen sanatımızı, gençlerimiz ile birlikte anlayıp, geleceği çizerken bu bilgileri özümseyerek adımlar atmayı planlıyoruz. Tuzla’da çok iş yaptık. Şehrimizi değiştirdik. Bizim buradaki amacımız geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize medeniyetimizin var olan kültürümüzün potansiyelini onlara özümsetip geleceğe birlikte adım atmaktır. Bu organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Kültür Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese, sanatçılarımıza, zanaatkârlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

YEŞİLÇAM EFSANELERİ KATILIM GÖSTERDİ

Pandemi döneminde vatandaşlara böyle bir hizmetin sunulmasının çok değerli olduğunu belirten Hababam Sınıfı’nın bacaksızı Tuncay Akça, ” Soğuk havada sıcak bir ortam var. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Festivale gelen gençler ile ilgi hakkında açıklamalarda bulunan Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman,”Böyle modern bir yer beklemiyordum. Çok beğendim. Kendimi yurt dışında hissettim. Festival de çok güzel. Gençlerin bize hala ilgi göstermesinde ustalarımızın payları var” dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise,” Sanatçının ve zanaatkarın da yaptığı en önemli şey insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmaktır. Bu güzel organizasyonun Tuzla’mızda gerçekleşmesinde emeği geçen Kültür Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.