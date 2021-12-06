Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali’nde Hababam Rüzgarı! Hababam Sınıfı’nın sevilen isimleri yüzlerce tuzlalı ile birlikte şarkılar söyledi

Yeşilçam’ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenen Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali özel misafirlere ev sahipliği yaptı.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, Bacaksız’ı Tuncay Akça ve Teoman Ayık, Hababam şarkılarını yüzlerce Tuzlalı ile birlikte söyledi. Festivale katılan yüzlerce Tuzlalı, Hababam Sınıfı film serisinin sonlarına doğru sahnelenen ‘Hababam Vokal Grubu’ tadında sergiledikleri gösteri Tuzlalılara nostalji yaşattı. 3 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilerine açan Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali 15 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

HALK NOSTALJİ YAŞADI

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman,”Bugünkü gösterimizi halkımız değerlendirsin. Biz elimizden geleni yaptık. Hababam şarkıları ile sahne aldık. Tuzla’yı çok sevdik. Hababam filmlerindeki yılsonu gösterilerini yapıyoruz. Hababam Sınıfı’ndan şarkılar yapıyoruz. Halkımızı o günlere götürmek maksatlı, özlediği şarkıları söylüyoruz” dedi.

Daha öncede Tuzla'ya geldiğini belirten Teoman Ayık,”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyorum. Olmazı başarmış. Muhteşem bir Marina yapmış. Bugün bize ilgi çok güzeldi. Hababam Sınıfı filmlerinin sonunda bir müsamere oluyordu. Müsamere demek bizim eğlencemiz demekti. Bugün de uzun yıllar geçmiş ama çok güzel şeyler oldu” dedi.

Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça ise,”Bugün halkımızın coştuğuna inanıyorum. Güzel bir gün oldu. Festival de güzel başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.