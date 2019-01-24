Tuzla Halk Eğitim Merkezi hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor

Tuzla Halk Eğitim merkezinde düzenlenen basın toplantısında Halk Eğitim Müdürü Metin ÇANGIR ‘’Gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü’’ kutladı.

EĞİTİM İLE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU YERDE BULUŞALIM

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 4000’e yakın modülü ile kursiyerlerimizin eğitim seviyesi, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin hizmet veren Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, gerektiğinde resmi kurum ve çeşitli kuruluşlarla iş birliği yaparak, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle hayat boyu yapılan eğitim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerine yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir.



Tuzla halk eğitim merkezi, yılda ortalama 500 uzman öğretmeni ile 300 farklı alanda 450 kurs merkezinde 1750 kurs açarak yaklaşık 50 bin kursiyerine hizmet vermektedir.



Kurumumuz ‘’Açık Ortaokulda ve açık lisede’’ yıllık toplamda 15 bin açık öğrenim öğrencisine hizmet vererek Tuzla ilçesinin eğitim kalitesine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca üniversiteye hazırlık için destekleme ve yetiştirme kurslarımıza katılan öğrencilerimizin %75’i çeşitli üniversiteleri yerleştirilmelerine katkı sağlanmıştır.



Kurslarımızda verdiğimiz eğitim, hızlı değişimin insan hayatında ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçların giderilmesinde bir çözüm olarak kabul edilebilir. Tuzla Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine yaşadıkları yere en yakın kurumlarda ve merkez binamızda el sanatları, cam, çini, gümüş işlemeciliği, tekstil, şiş örücülüğü, ahşap boyama, nakış, dikiş, çocuk eğitimi, aile eğitimi, Osmanlıca, Kuran-ı Kerim, iletişim-diksiyon, bilgisayar, arıcılık, emlak danışmanlığı, hijyen eğitimi, havuz suyu operatörlüğü, okuma yazma eğitimi, bağlama öğretimi, İngilizce, Arapça, Rusça yabancı dil eğitimi, işaret dili, halk oyunları, spor ve diğer mesleki ve genel alanlarda talepler doğrultusunda kurslar açmaktadır. Açılan kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız internet web sitemiz üzerinden kolaylıkla ön kayıt yaptırabilir.

Ayrıca, Tuzla Halk Eğitim Merkezimiz tarafından her yıl bahar aylarında düzenlenen, öğretmenlerimizin ve kursiyerlerimizin becerilerini ortaya koyarak sundukları sergilerimiz yapılmaktadır. Yaklaşık 1 ay süren, farklı mekan ve zamanlara yaydığımız sergilerimizi, Tuzla halkımızın beğenisine sunarak, kurumumuzu daha yakından tanımalarını ve ilerdeki dönemlerde kursumuza katılımlarını sağlamaktayız.



Eğitime yapılan yatırım, kalkınma için en büyük öneme sahip unsurdur ve problemli alanlarda mücadele için bir önceliktir. Ulusal Ajans ve İSTKA’nın desteği ile ulusal ve uluslar arası birçok projede kurumumuz koordinatör veya ortak olarak yer almaktadır.



Geçmişin değerlerini koruyan, bugünü değerli kılan, geleceğe değerler üreten kurum olarak, yediden yetmişe herkesin ihtiyaç duyduğu alanda eğitim veriyoruz. Halk Eğitim Merkezimizin açtığı kurslara tüm halkımızı davet ediyorum





ULUSLARARASI PROJELER



ERASMUS+ KA2 UMUT ÜLKESİNDE YAŞAMLARI YENİDEN KURMAK PROJESİ (Ulusal Ajans, koordinatör)

ERASMUS+ KA2 CEVHERLERİN KEŞFİ (Ulusal Ajans, ortak)

ERASMUS+ KA1 ADIM ADIM KODLAMA VE YENİLİKÇİ DİJİTAL EĞİTİM PROJESİ (Ulusal Ajans, koordinatör)

ERASMUS+ KA2 AVRUPA ÜLKELERİNDE KAPSAYICI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal Ajans, Yeni Başvuru)

ERASMUS+ KA2 KOD34 (Ulusal Ajans, Yeni Başvuru)

ERASMUS+ KA2 ELLERİN SESİ (Ulusal Ajans, Yeni Başvuru)

ERASMUS+ KA1 BİR ADIM ÖTESİ (Ulusal Ajans, Yeni Başvuru)

ULUSAL PROJELER

POTANSİYELİMİ KEŞFET, GELECEĞİMİ AYDINLAT PROJESİ (İSTKA, işbirlikçi)

YAPABİLDİĞİM KADAR VARIM (İSTKA, işbirlikçi)

NESLİMİZ TARİH YAZAN BÜYÜKLERİNİ TANIYOR (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, ortak)

BAĞIMLI OLMA SAĞLIKLI OL PROJESİ (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, ortak)

7 BÖLGE 7 RENK BENİM GÜZEL ANADOLUM (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, ortak)

ANADOLU DÜNYA DOLU (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, ortak)

UMUTLU MÜLTECİLER (Avustralya Büyük Elçiliği, koordinatör)

YEREL PROJELER

YETENEK AVCISI PROJESİ

BEN İSTANBULUM PROJESİ

ENGELLERİ AŞIYORUZ PROJESİ

EĞİTİMDE SOSYAL MEMNUNİYET PROJESİ

NE OLURSAN OL GEL

HER HAFTA BİR SEMİNER BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

DOĞA DOSTU OKULLAR PROJESİ

ÇANGIR,bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Tuzla Kaymakamı Ali AKÇA’ya, Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi YAZICI’ ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALİREİSOĞLU’na ve basın mensuplarına teşekkür etti.