Tuzla Halk Eğitimi Merkezi 7. kan bağışı kampanyasını düzenledi!

18–65 yaşlarında vatandaşların katılımıyla 7. kan bağışı kampanyası Tuzla Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlendi. Bir gün süren kampanya sonunda Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Çangır, kan bağışı desteği veren vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Bağış kampanyasına 18–65 yaşlarında ve 50 kilogram vücut ağırlığının üzerindeki sağlıklı bireyler katıldı. Kampanyada kan vermek isteyenlerin önce kan bağışçısı bilgilendirme formunu doldurdu. Sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan vatandaşlarımız kampanyaya katıldı. Genel durumu değerlendirilen bağışçının, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alındı. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar kan bağışında bulunamadı.

''KAN VER CAN VER''

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin ÇANGIR, bir gün süren kampanyada, gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi. ÇANGIR, yedincisini gerçekleştirdiğimiz ’’Kan Ver, Can Ver’’ adlı kan bağışı etkinliğinde desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür etti.



