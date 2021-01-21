Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Çangır: Eğitimine ara verenleri açık öğretime kayıt olması için halk eğitime davet ediyorum

Açık öğretim ortaokulu ve lisesi için 2020 1. dönem ilk kayır ve kayıt yenileme işlemlerinin 22 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında yapılacağının belirtildiği açıklamada hiç okuma yazma bilmeyenler için 1.Kademe okuma yazma kursları açılacağı belirtildi.

"OKUMANIN YAŞI YOK"

Okuma Yazmayı bilip de belgesi olmayanlar için 1.Kademe Seviye Tespit Sınavı

yapılacağının belirtildiği açıklamada sınavı geçenlerin 1.Kademe okuma-Yazma belgesi alacağı belirtilirken, kurumda her ay sınav düzenlendiği ifade edildi. Sınav takvimine internet sitesinden ulaşılabilecek.

1. KADEME SEVİYE TESPİT SINAVI NE ZAMAN?

1.Kademe Seviye Tespit Sınavı 2 Şubat 2021 Salı Günü saat 14.00 da Tuzla Halk

Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapılacak.

1.Kademe Okuma yazma belgesi olanlar veya ilkokul 3-4.sınıftan terk edenler, 2.Kademe

Okuma-Yazma kurslarına alınırlar. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar 2.Kademe

Başarı Belgesi alırlar. Bu belge İlkokul bitirme seviyesine denk bir belgedir. Bu belge ile

Açık öğretim Ortaokula kayıt olunabilir.

2.Kademe eğitimi seviyesinde bilgi sahibi olanlar; Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal

Bilgiler derslerinden 4.sınıfı bitirmiş seviyesine sahip olanlar diledikleri taktirde kurslara

katılmadan 2.Kademe Seviye Tespit sınavına alınırlar. Başarılı olmaları halinde 2.Kademe

Başarı belgesi alırlar. Kurumumuzda her ay sınav düzenlenmektedir. Sınav takvimi web

sitemizde yer almaktadır.

2.Kademe Seviye Tespit Sınavı 3 Şubat 2021 Çarşamba Günü saat 14.00 da Tuzla Halk

Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini

yaptırmış olanlar başvurabilirler."

Fakat ; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı

ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda

yaş şartı aranmaz.

KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1. Öğrenim belgesinin aslı

2. Fotoğraf

3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı

fotokopisi

KAYIT YENİLEME İLEMİNİ KİMLER YAPTIRMALI?

Öğrenciler mezun oluncaya kadar açıklanan kayıt tarihlerinde her dönem kayıt

yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler dönem sınavlarına

katılamazlar.

Açık Öğretim Ortaokulu´na başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek

liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin

3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt

Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç)

maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği

19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı)

başvurabilir.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim

kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim

kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

o Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

o T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

o Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18

yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden; İlköğretim Okulu veya Ortaokul

Mezunu Öğrencilerden;

o T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

o Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli

vesikalık fotoğraf,

o İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan

Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir. Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan

Öğrencilerden;

o T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

o Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli

vesikalık fotoğraf,

o Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara

ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

Açık öğretim lisesine nasıl kayıt yaptırılabilir?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ

KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince

yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi

Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler

Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil

uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden

T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

Açık öğretim lisesinden mezun olma şartları neler?

o Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

o Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

o Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi

başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu

dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI SINAV TARİHLERİ

1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online

(çevrimiçi) olarak 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak

yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim

Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara

internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri

başlatılacaktır.

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25

Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu için http://aio.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi için http://aol.meb.gov.tr adreslerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.